Infiltracja, podporządkowanie, indoktrynacja: Ten raport pokazuje, jak szybko postępuje islamizacja w Europie.

Zaostrzone zasady wjazdu: USA ogłaszają ograniczenia wizowe dla cenzorów internetowych

Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił ograniczenia wizowe dla osób odpowiedzialnych za cenzurę internetową wobec obywateli USA lub firm technologicznych takich jak X i Meta.

Obcokrajowcy, którzy brać udział w podważaniu praw Amerykanów, nie będą już mogli wjeżdżać do USA, napisał Rubio na platformie X tuż przed spotkaniem z jego niemieckim odpowiednikiem Johannem Wadephulem (CDU) w Waszyngtonie. Dotyczy to osób odpowiedzialnych za działania cenzorskie m.in. w Europie.

Zagraniczne władze podjęły „działania cenzorskie wobec amerykańskich firm technologicznych oraz wobec obywateli i mieszkańców USA, mimo że nie mają do tego uprawnień”, głosiło oświadczenie amerykańskiego sekretarza stanu, którego głównym adresatem powinna być Komisja Europejska w Brukseli.

„Czasy biernego traktowania tych, którzy podważają prawa Amerykanów, się skończyły”, ostrzegł Rubio na X.

Umowa ONZ zezwalałaby na wykorzystywanie pornografii dziecięcej generowanej przez sztuczną inteligencję jako „ograniczania szkód” dla pedofilów

Nowa umowa ONZ, która rzekomo ma na celu walkę z cyberprzestępczością, może zezwolić państwom na dekryminalizację materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję dotyczących wykorzystywania dzieci oraz prywatnych wiadomości o charakterze seksualnym między nieletnimi a dorosłymi.

Według raportu Stefano Gennariniego z Centrum Rodziny i Praw Człowieka (C-Fam) ta nowa umowa ONZ, oficjalnie mająca na celu walkę z cyberprzestępczością, „pozwoliłaby przestępcom i gigantom technologicznym czerpać zyski z wykorzystywania seksualnego dzieci – również poprzez obrazy generowane przez sztuczną inteligencję”.

Chociaż umowa przewiduje kryminalizację niekonsensualnej wymiany intymnych zdjęć oraz prawdziwych materiałów dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci – czyli zdjęć prawdziwych dzieci – nadal dopuszcza „szeroki zakres treści o charakterze seksualnym z udziałem dzieci”. W Stanach Zjednoczonych takie przedstawienia są nadal nielegalne; 38 stanów uchwaliło specjalne przepisy skierowane przeciwko materiałom generowanym przez sztuczną inteligencję, które służą wykorzystywaniu dzieci, a Departament Sprawiedliwości „agresywnie” ściga twórców takich zdjęć. Czytaj dalej na uncutnews.ch

Infiltracja, podporządkowanie, indoktrynacja: Ten raport pokazuje, jak szybko postępuje islamizacja w Europie.

Największe zagrożenie dla zachodnich społeczeństw można obecnie przeczytać na 76 stronach, które są umieszczone na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dokument zatytułowany „Frères musulmans et islamisme politique en France”, co po polsku oznacza: „Bractwo Muzułmańskie i polityczny islam we Francji” („Die Muslimbruderschaft und der politische Islam in Frankreich“), stanowi nie mniej niż materiał wybuchowy dla francuskiego społeczeństwa, ponieważ stwierdza stopniową islamizację kraju, który zawsze widział się w tradycji laicyzmu, wpływającą na wszystkie sfery życia.

Symbol R4bia uważany jest za znak rozpoznawczy Bractwa Muzułmańskiego.

Chodzi o nic mniej, jak o „zagrożenie dla narodowej spójności” oraz „długoterminową transformację francuskiego społeczeństwa”, które, jak analizują autorzy, sięga struktur Bractwa Muzułmańskiego.

Czytaj dalej na nius.de

