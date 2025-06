Anonimowa kampania przeciwko gotówce budzi niepokój

Plakaty, które pogardzają gotówką, wiszą na przystankach autobusowych, dworcach, w centrum miasta i przy supermarketach. „Kochasz gotówkę. Ale czy kiedykolwiek gotówka odwzajemniła twoją miłość?” lub „Płacenie później – gotówka tego nie potrafi.”

Hasła na pierwszy rzut oka wyglądają na nieszkodliwe, a może nawet zabawne. Jednak wrażenie to jest mylące. Ta ogólnokrajowa kampania plakatowa ma konkretny cel – i nie jest on nieszkodliwy. Co czyni te plakaty tak niebezpiecznymi, to nie tylko ich przekaz. To milczenie o nadawcy.

Na żadnym z plakatów nie ma informacji, kto za to odpowiada. Brak logo, brak danych kontaktowych, brak jakichkolwiek śladów. W kraju, w którym nawet za ręcznie kopiowany ulotkę demonstracyjną obowiązuje wymóg umieszczenia danych kontaktowych, ta anonimowość jest skandalem. Kto manipuluje opiniami, powinien mieć odwagę, by się ujawnić. Tu działa się z cienia – profesjonalnie, na dużą skalę, kosztownie. To perfidny atak na jeden z ostatnich bastionów indywidualnej wolności: gotówkę.

Bo gotówka to więcej niż środek płatniczy. To ostatnia bastion przeciw całkowitej cyfrowej kontroli. Kto tak naprawdę stoi za tą kampanią przeciwko gotówce? To PayPal. Tak, właśnie ten koncern, który żyje z tego, że każda transakcja pozostawia ślady. Że twoje zakupy, twoje zwyczaje darowizn, twoje preferencje i nawyki są przekształcane w cyfrowe profile i sprzedawane na całym świecie. Chce cię teraz na dobre nauczyć, by zrezygnować z gotówki – oczywiście dla twojej „wygody”.

Psychologiczna wojna przeciw twojej niezależności

To, co się tutaj dzieje, to nie zwykłe reklamy. To próba zmiany myślenia ludzi – subtelnie, sugestywnie, bez sprzeciwu. Gdy wszędzie można przeczytać „Gotówka nie jest już królem”, ten przekaz utrwala się w zbiorowej podświadomości. To cicha przygotowanie do bezgotówkowej przyszłości – nie poprzez prawo, ale poprzez przyzwyczajenie, przez obojętność, przez psychologiczny znieczulacz.

Bo jedno jest pewne: Płatność cyfrowa może zostać zablokowana. Ale banknot 50 euro w twojej szufladzie należy tylko do ciebie.

***

