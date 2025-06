Teraz robi się kolorowo! Cała Austria zna tylko jedną flagę.

Miesiąc Dumy w Austrii: loga, schody, profile w mediach społecznościowych – wszystko jest kolorowe. Na jeden dzień? Zrozumiałe. Ale na cały miesiąc? To coraz więcej obywatelom się nie podoba. Dla wielu trwałe przesłuchanie czuje się jak przymus. Przesłanie: różnorodność. Uczucie: monotonia. To pokazują liczne reakcje w mediach społecznościowych.

Nie wszyscy są zachwyceni. Flaga Dumy stała się nieoficjalną flagą narodową.

„Tęczowa Republika?“ Meinl-Reisinger wymienia czerwoną-białą-czerwoną flagę na flagę LGBT+.

Czy to jeszcze Austria? Po tym, jak ministerstwo spraw zagranicznych na Facebooku zastąpiło czerwoną-białą-czerwoną flagę symbolem tęczy, zaczyna się burza krytyki. Wściekli użytkownicy mówią o „tęczowej republice”.

Meinl-Reisinger postawiła na tęczę – ale burza krytyki nie kazała na siebie długo czekać. APA/GETTYIMAGES

Austriackie ministerstwo spraw zagranicznych z okazji „Miesiąca Dumy” zmieniło swoje zdjęcie profilowe na Facebooku – i wywołało falę oburzenia. Zamiast tradycyjnej czerwono-białej flagi, teraz powiewa flaga tęczowa. Minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger (NEOS) teraz stoi pod silną krytyką.

Liczby stojące za miesiącem tęczy

Na tematy LGBTIQ od 2020 do 2024 roku wypłacono ponad 15 milionów euro. Z pieniędzmi sfinansowano m.in. „tęczowe linie tramwajowe”, plakaty, cyfrowe ekrany i „tęczowe przejścia dla pieszych”, które miały na celu promowanie „widoczności społeczności LGBTQ” w Wiedniu.

Również w tym roku zainwestowane zostaną milionowe kwoty w różnorodne projekty i kampanie – tylko w „Paradę Dumy” zainwestuje się 651.000 euro. I to w czasie, gdy czarno-czerwono-różowy rząd ogłasza plany oszczędnościowe, a drożyzna i tak już mocno obciąża wiele gospodarstw domowych.

Plany ochrony przed upałem Ministerstwa Zdrowia: zakaz grillowania, strefy bezalkoholowe, paternalizm

Niemiecki rząd ponownie próbuje ograniczyć swobody obywateli. Aby uniknąć „śmierci z gorąca“, ludzie latem mają nawet zrezygnować z grillów i piwa. Presja na kluby piłkarskie i innych organizatorów sportowych rośnie. Niemcy coraz bardziej zmierzają w kierunku klimatycznej dyktatury.

Co jest przedstawiane obywatelom jako profilaktyka zdrowotna, przy bliższym przyjrzeniu się wydaje się być kolejnym krokiem w stronę regulacji zachowań tylnymi drzwiami: Ministerstwo Zdrowia (BMG) przedstawiło teraz „wzorcowe plany ochrony przed upałem“ dla wydarzeń sportowych. Piwo, grillowanie i lemoniada mają w przyszłości w dużej mierze zniknąć z przestrzeni publicznej – rzekomo w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi związanymi ze wzrastającymi temperaturami.

NIEMCY/NRW: Przemoc z użyciem noża poza kontrolą

„Mamy problem z nożami. Nie możemy tego bagatelizować.”

To mówi minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul (CDU) w rozmowie z „Rheinischer Post”.

Dokładnie 7.295 ataków nożem zarejestrowano przez władze w NRW w 2024 roku. Oznacza to wzrost o 20,7 procent w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to odnotowano 6.044 przypadki. I zazwyczaj chodzi o nadzwyczaj poważne ataki z zamiarem zabójstwa.

W ubiegłym roku zginęło 48 osób. Ponad 3.200 innych zostało rannych, często w stanie ciężkim lub zagrażającym życiu.

W ten sposób powstała smutna lista najbardziej niebezpiecznych miejsc z przemocą nożową w Nadrenii Północnej-Westfalii:

Kolonia (636 czynów)

• Dortmund (420)

• Düsseldorf (355)

• Essen (287)

• Duisburg (278)

• Wuppertal (222)

• Bielefeld (185)

• Bonn (179)

• Muenster (143)

• Gelsenkirchen (132).

Uwaga: Nie, nie mamy problemu z nożami. Mamy problem z gotowymi do przemocy, przestępczymi imigrantami, którzy używają noży.

