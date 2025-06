Lewaccy Uchodźcy – Zamieszki w L.A. – Trump wysyła Gwardię Narodową przeciwko „nielegalnemu państwu” (Wideo)

W Stanach Zjednoczonych powstało „nielegalne” państwo. Za tę sytuację odpowiedzialni są prawdopodobnie przywódcy amerykańskich demokratów w Kalifornii. Prezydent USA Donald Trump wysłał w związku z tym oddziały Gwardii Narodowej do obszaru Los Angeles.

Protesty przeciwko restrykcyjnym środkom stosowanym przez służby imigracyjne wobec nielegalnych imigrantów przerodziły się w sobotę w akty przemocy. Według rzecznika Białego Domu obowiązkiem jednostek wojskowych jest położenie kresu „nielegalnemu” państwu, które się utworzyło.

„W ostatnich dniach agresywne tłumy, w tym Antifa, zaatakowały funkcjonariuszy Urzędu Imigracyjnego i Celnego (ICE) oraz federalnych funkcjonariuszy organów ścigania, którzy brali udział w ważnej operacji deportacyjnej w Los Angeles”

– wyjaśniła Karoline Leavitt. Operacja ta jest konieczna, aby powstrzymać i cofnąć nielegalny napływ przestępców do Stanów Zjednoczonych.

Stanowisko Białego Domu jest jasne:

„Odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą przywódcy kalifornijskich demokratów”.

Prezydent USA Donald Trump napisał w sobotę na swoim profilu w mediach społecznościowych: rząd federalny zrobi wszystko, jeśli gubernator Kalifornii Gavin Newsom i burmistrz Los Angeles Karen Bass nie będą w stanie wykonać swojej pracy.

Demokratyczny gubernator Gavin Newsom ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że użycie Gwardii Narodowej spowoduje dalszą eskalację napięć i wywoła „efekt domina”. Według niego celem rządu federalnego jest przejęcie kontroli nad kalifornijską Gwardią Narodową.

What’s happening in Los Angeles tonight is a billion times worse than January 6th. Call in the National Guard, make thousands of arrests, and hold them all with no bail until the next election. The January 6th detainees set the precedent. pic.twitter.com/O3wipqRT93

Tom Homan, wysłannik prezydenta USA ds. ochrony granic i deportacji, powiedział w sobotę w wywiadzie dla Fox News: Władze zmobilizowały Gwardię Narodową do wsparcia patroli granicznych i deportacji. Ma to na celu walkę z „przemocą i zniszczeniem” w miejscach, gdzie działają służby imigracyjne. Ma to służyć egzekwowaniu prawa amerykańskiego. Homan skierował ostrzeżenie do „nielegalnego państwa”.

„Nie wybaczymy wam tego, co zrobiliście”.

🚨 #BREAKING: Rioters are now attempting to BURN DOWN BUILDINGS in Los Angeles as darkness falls

NATIONAL GUARD NEEDS TO STEP IT UP!

The streets are TOTAL ANARCHY.

pic.twitter.com/aUwKSoZSRk

— Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2025