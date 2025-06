Całkowita porażka integracji: w szkołach muzułmanie zwracają się przeciwko nie-muzułmanom – i co teraz?

Nielegalna masowa migracja sprzyjała powstaniu równoległego społeczeństwa, któremu autochtoniczna ludność jest coraz bardziej bezradna.

Szokujące doniesienia o atakach na niemuzułmanów w niemieckich szkołach nie są już zjawiskiem występującym tylko w poszczególnych problemowych dzielnicach: obecnie wołania o pomoc dochodzą z Hamburga. Jednak dla wielu najgorsze wydaje się nadal to, że wzmacnia to pozycję AfD.

Zdjęcie symboliczne

Kto ma dzieci, może odczuwać strach i niepokój: w niektórych szkołach problemy z dziećmi migrantów osiągnęły rozmiary, których lewicowo-zieloni dobroczyńcy nigdy nie uznaliby za możliwe. Muzułmańscy uczniowie nie tylko odmawiają udziału w lekcjach muzyki, ponieważ są one „haram”: sprzeciwiają się również dziewczętom, które nie noszą chust, oraz kolegom, którzy nie poszczą podczas ramadanu.

Dochodzi do zniewag, gróźb, napaści, nie tylko w Berlinie-Neukölln i innych „ogniskach konfliktu”, ale także w tak pięknym i zielonym Hamburgu. Według raportu „Abendblatt” dochodzi do tego, że matkom zabrania się zabierania głosu podczas spotkań rodziców, ponieważ kobiety mogą mówić tylko wtedy, gdy pozwolą im na to mężczyźni. Czytaj dalej na report24.news

Damski bokser – mistrzyni olimpijska

Mistrzyni olimpijska w boksie kobiet Khelif jest mężczyzną. Cały świat o tym wiedział, ale media broniły bijącego kobiety mężczyznę, zaprzeczając rzeczywistości i wspierając w ten sposób brutalną niesprawiedliwość.

Algierski oszust złamał nos konkurentce podczas walki bokserskiej.

(…) Mężczyzna z Algierii został mistrzem olimpijskim w boksie – w boksie kobiet. Teraz ostatecznie potwierdzono, że Khelif jest mężczyzną. Pozostaje jednak mistrzem olimpijskim. Ale ta historia jest również skandalem medialnym.

Międzynarodowa Federacja Bokserska IBA już około pół roku temu przedstawiła ekspertyzę, która dowiodła, jakiej płci jest Khelif. Już przed igrzyskami olimpijskimi IBA była przeciwna startowi Khelifa w boksie kobiet i zawiesiła boksera już w 2023 roku. Co nastąpiło potem? Prezesowi zarzucono bliskie powiązania z Putinem. Częściowo trudno to sobie wyobrazić.

Teraz test DNA Khelifa trafił do opinii publicznej. I – co za niespodzianka – jest mężczyzną.

Czytaj dalej na tkp.at

