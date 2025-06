Merz przyznaje – zadbamy o to, aby ogrzewanie i benzyna zdrożały

Bild: facebook

W ramach dyskusji u Caren Miosga nowy kanclerz otwarcie stwierdził, że koszty energii na pewno wzrosną. Powodem tego ma być rzekomo stopniowy wzrost opłat za emisję CO2.

„Będzie drożej, ponieważ chcemy o to zadbać”.

Zmiana ta wynika z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, który ma zostać rozszerzony od 2027 r., jak donosi apollo-news. Dotyczy to przede wszystkim kosztów ogrzewania i benzyny.

W zeszłym tygodniu Friedrich Merz ogłosił w RTL, że ogrzewanie będzie droższe.

Friedrich Merz otwarcie powiedział Caren Miosga, że planuje podwyższenie kosztów ogrzewania i jazdy samochodem. „Na początku będzie to droższe dla wszystkich” – wyjaśnił. Jako powód podał opłaty za emisję CO2, które są regulowane przez Unię Europejską. „Zdecydowaliśmy się nie stosować już zbędnych regulacji i biurokracji w zakresie CO2, ale rozsądne zachęty. CO2 będzie droższe” – potwierdził w znanym, uspokajającym tonie.

Następnie wyjaśnił w „lewicowym stylu”, że „jeśli ochrona środowiska i klimatu są dla nas ważne, to będą one droższe”. W 2027 r. w Niemczech zostanie wprowadzony rozszerzony europejski system handlu uprawnieniami do emisji, który zastąpi niemiecki system handlu. „Wtedy będzie to stopniowo droższe, ponieważ chcemy o to zadbać” – powiedział Merz. Szczególnie ogrzewanie i transport mają stać się droższe. „To będzie droższe, tak, będzie droższe” – powtarzał Merz jak mantrę. Ludzie powinni mieć motywację do oszczędnego ogrzewania i korzystania z pojazdów neutralnych pod względem emisji CO2.

Nowa „normalność”

Ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw i konsumentów mają zostać obniżone, co jest priorytetem. Cały program ma być finansowany ze środków funduszu klimatycznego i transformacyjnego. Jednak zanim ceny energii zostaną obniżone lub wypłacone zostaną środki z funduszu klimatycznego, ceny najpierw wzrosną z powodu wyższych opłat za emisję CO2. Merz wyjaśnia:

„Myślę, że kryzys będzie dla nas nową normą”

„Wiemy, że czeka nas trudne zadanie” – mówi przewodniczący CDU o nadchodzących latach. Koalicja rządowa stoi zatem przed wielkimi wyzwaniami w zakresie polityki wewnętrznej i społecznej, co jednak nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dziedzictwo koalicji „Ampel”. Merz wyjaśnił, że rozpoczął negocjacje koalicyjne z kredytem zaufania dzięki uchwalonemu „specjalnemu funduszowi”.

Chcemy skłonić ludzi do korzystania z „przyjaznych dla środowiska alternatyw”, ale nie chcemy ich „edukować” – powiedział przewodniczący CDU. W umowie koalicyjnej zapisano, że należy znieść ustawę o ogrzewaniu. Na pytanie szefa działu politycznego RTL, Blome, czy ludzie powinni być edukowani poprzez podwyżki cen, Merz odpowiedział po prostu „tak”.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce… Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887