Ciemne chmury zbierają się nad austriacką gospodarką.

AUSTRIA – Sytuacja gospodarcza w republice alpejskiej staje się z dnia na dzień coraz bardziej ponura. Codziennie dochodzi obecnie do około 30 bankructw firm, co w skali roku daje około 8 000 zamknięć firm, co stanowi co najmniej 1 procent przedsiębiorstw w Austrii.

FRANZ FERDINAND | Ostatnio szczególnie bolesne było zwolnienie 350 pracowników firmy AVL, austriackiego wzorcowego przedsiębiorstwa zajmującego się rozwojem silników spalinowych.

Przyczyny tych bankructw to m.in.:

– Straszne warunki gospodarcze spowodowane wojną na Ukrainie.

– Niesamowita biurokracja w Austrii, która dosłownie uniemożliwia przedsiębiorstwom pracę.

– Wysokie koszty energii, a jako austriacki fenomen, wzrost kosztów energii elektrycznej o 35 procent.

– Rekordowa inflacja w europejskim kontekście na poziomie 3,6 procent, która znowu w dużej części jest napędzana wysokimi kosztami energii.

– Inflacja będzie ponownie podnosić żądania płacowe podczas negocjacji płac, co zrujnuje konkurencyjność austriackich firm w przyszłości, utrzymując krąg błędów prowadzący do gospodarczego upadku kraju.

– Wzrost kosztów administracyjnych w Austrii o 28,6 procent, co znów jest skutkiem katastrofalnej sytuacji budżetowej.

Temu dramatowi towarzyszy całkowicie niezdolny rząd złożony z ÖVP, SPÖ i NEOS, którego jedynym celem rządowym jest trzymanie z dala FPÖ, która obecnie ma 37 procent poparcia w sondażach.

Tylko minister spraw zagranicznych rządu, pani Beate Meindl-Reisinger (w potocznym języku nazywana „panią sprzątaczką” lub „NATO-Beate”), wielokrotnie trafia na czołówki gazet, ponieważ nie ma nic lepszego do roboty, jak podróżować po całym świecie i rozdawać austriackie pieniądze z podatków.

Aktualnym hitem tego nieudolnego rządu w dziedzinie sanacji budżetu jest teraz „hamulec emerytalny”, zamiast hamulca cenowego!

Choć wysoka inflacja w Austrii w ostatnich dniach wywołała znaczne poruszenie, zdaje się, że wszyscy dyskutanci bagatelizują prawdziwą przyczynę tej wysokiej inflacji, a mianowicie niewiarygodnie wysokie koszty energii elektrycznej w Austrii i ukrywają ich źródło.

Mówi się na przykład o pułapie cenowym, lub przypisuje się winę złym dostawcom energii elektrycznej za ich rzekome wysokie zyski.

W rzeczywistości koszty energii elektrycznej wzrosną z następujących powodów:

– Rosnące koszty sieci: Koszty sieci wzrosną średnio o 23,1 procent. Dotyczy to wszystkich regionów, przy czym najwyższe wzrosty przewiduje się w Dolnej Austrii, gdzie koszty sieci wzrosną do 10,02 centa za kilowatogodzinę, co oznacza wzrost o 32,2 procent w porównaniu do 2024 roku. W Karyntii koszty sieci wyniosą nawet 11,78 centa/kWh.

– Utrata środków kryzysowych: Po zakończeniu hamulca cenowego energii elektrycznej i zmniejszeniu opłaty za energię elektryczną, które wprowadzono podczas kryzysu energetycznego, ceny wrócą na pierwotny poziom. Opłata za energię elektryczną zostanie podniesiona do 1,5 centa/kWh od 1 stycznia 2025 roku po wcześniejszym obniżeniu do 0,1 centa/kWh.

– Inwestycje w infrastrukturę: Aby zapewnić dostawę energii elektrycznej i podłączyć nowych producentów do sieci, operatorzy sieci muszą ponieść znaczne inwestycje w sieci energetyczne. Koszty te będą przenoszone na konsumentów, co prowadzi do wyższych cen.

Zasadniczo te wysokie podwyżki cen energii elektrycznej będą skutkiem rozbudowy sieci, która jest również konieczna z powodu głośno promowanej „transformacji energetycznej”.

Pamiętajmy: energia elektryczna z odnawialnych źródeł jest rzekomo niezwykle tania, ponieważ wiatr i słońce nie wysyłają rachunków! Teraz nawet najubożsi politycy zaczynają pojmować, że alternatywna energia elektryczna jakoś musi być dystrybuowana, aby mogła być zużywana.

W dalszym ciągu omijają główny problem „alternatyw”, czyli niestabilność produkcji energii elektrycznej z wiatru i słońca. Naszym politykom nadal udaje się propagować mit, że energia elektryczna wytwarzana latem przez instalacje PV może być używana do zasilania pomp ciepła zimą.

Pomimo, że problem magazynowania energii jest całkowicie nierozwiązany, szaleńcy chcą kontynuować dążenie do transformacji energetycznej, aż cała dostawa energii elektrycznej się załamie.

Szczególnie perfidne jest to, że wokół rozbudowy sieci próbuje się wzbudzić rodzaj „walki klas” między bogatymi właścicielami instalacji PV a biednymi mieszkańcami mieszkań komunalnych. Ci pierwsi chcą dosłownie zedrzeć skórę z tych ostatnich na opłatach za przyłączenie! Co w tym wszystkim jest złośliwie ukrywane, to fakt, że w przypadku nowych budynków oraz częściowo przy remontach instalacje PV są wymagane przez ustawodawcę!

Kolejnym obowiązkowym wymogiem w budownictwie w Austrii jest instalacja pomp ciepła w nowych budynkach oraz częściowo także w remontach. Ci dumni właściciele pomp ciepła będą szczególnie zadowoleni z rosnących cen energii elektrycznej!

