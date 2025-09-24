I codziennie wita… kolejna próba nowej „pandemii”

Teraz, istnieje wiele różnych powodów, by „spróbować ponownie”; można albo sądzić, że ludzkość jest na tyle „sterowalna”, mówiąc inaczej głupia, albo po prostu podjąć ryzyko spróbowania jeszcze raz, aby zobaczyć, czy może jednak „zadziała”.

Nie ma co, panika związana z możliwymi nowymi pandemią zdaje się nieprzerwanie trwać.

Tym razem Chikungunya.

Na czoło wysuwa się WHO, a także liczne globalistyczne organizacje, które po raz kolejny wskakują „do pociągu mini-kryzysu”. Wygląda na to, że teraz Chikungunya ma być podnoszona do rangi zagrożenia pandemią, jak również donosi tkp.

Gorączka Chikungunya to tropikalna choroba zakaźna wywoływana przez wirus Chikungunya, objawiająca się gorączką i bólami stawów, przenoszona przez komary. Choroba ta jest szczególnie rozpowszechniona we wschodniej i południowej Afryce, na subkontynencie indyjskim oraz w Azji Południowo-Wschodniej. Jednak, podobnie jak w przypadku Covid-19, istnieje więcej niż wystarczająco naturalnych metod leczenia.

Choroba Chikungunya jest powszechną chorobą wirusową RNA, którą przenoszą ludzie ukąszeni przez zakażone komary Aedes. Ribeiro Dos Santos i in. opublikowali 10 czerwca 2025 (10. Juni 2025) roku szacunki, według których na całym świecie rocznie około 35 milionów ludzi zakaża się wirusem Chikungunya. Choroba ta charakteryzuje się objawami takimi jak gorączka i silne bóle stawów, które u niektórych osób mogą prowadzić do znacznego upośledzenia. Choć większość ludzi dochodzi do siebie w ciągu tygodnia, u niektórych mogą wystąpić długotrwałe bóle stawów.

Nazwa „Chikungunya” pochodzi z języka Kimakonde w Mozambiku i oznacza „to, co się wygina lub zgina”, co odzwierciedla charakterystyczną postawę osób cierpiących z powodu silnych bólów stawów związanych z chorobą.

Jak wiadomo, w południowych Chinach miała miejsce „mini-pandemiczna impreza”. Biorąc pod uwagę zimne lato i ogólnie bardzo chłodny rok do tej pory, u nas praktycznie nie ma komarów, a tym bardziej tropikalnych.

Znane są programy organizacji NGO związanych z Billem Gatesem, w ramach których hodowano i uwalniano genetycznie zmodyfikowane komary, które rzekomo mają wypierać inne komary, w tym te przenoszące Chikungunya, lub czynić je bezpłodnymi.

Osoby, które przeszły już infekcję, zgłaszały raczej bezproblemowy przebieg. W miejscu ukąszenia może pozostać lekkie obrzmienie. Zobaczymy, co znowu będzie można wywołać z kolejnej, w większości przypadków „nieszkodliwej” choroby, w kwestii paniki.

***

