„Biali ludzie nie doświadczają rasizmu“-antybiała ideologia w imieniu demokracji

Ze względu na protest przeciwko czytaniu książek przez drag queens dla dzieci: członek CSU ma zostać usunięty z partii

CSU wszczęła postępowanie o wykluczenie z partii wobec długoletniego członka, ponieważ określił „zapory“ przed AfD jako „nietaktowne“ i skrytykował czytanie książek przez drag queens jako „wczesną seksualizację“.

Członek CSU Markus Hammer wziął udział w demonstracji zorganizowanej przez członków AfD przeciwko czytaniu książek dla dzieci przez drag queen Vicky Voyage. Na wydarzeniu Hammer określił czytanie drag queen jako „wczesną seksualizację“ oraz „twardą ideologię“. Ponadto podczas swojego wystąpienia skrytykował „zapory“ jako „niemodne“. Jak dowiedziało się ekskluzywnie Apollo News, po miesiącach gróźb ze strony zarządu okręgu wszczęto postępowanie o wykluczenie Hammera z partii.

Drag queen Vicky Voyage w akcji. | Foto: Martina Diemand

Hammerowi zarzuca się również, że swoim stanowiskiem wobec czytania książek dla dzieci wykazuje bliskość do AfD: przejął narracje, „które są identyczne z pozycjami AfD – na przykład dyskredytowanie czytania drag queen jako ‚wczesnej seksualizacji‘. Ta celowa bliskość do partii uznawanej za skrajnie prawicową stoi w jawnym sprzeciwie wobec podstawowych wartości CSU.“

Zamieszki w Wielkiej Brytanii: Brytyjczycy zgłaszają najwyższą w historii liczbę wniosków o azyl – Tysiące migrantów zakwaterowanych w hotelach

W Wielkiej Brytanii liczba wniosków o azyl osiągnęła rekordowy poziom. W ciągu dwunastu miesięcy do czerwca tego roku władze zarejestrowały 111 084 wniosków, co stanowi więcej niż w jakimkolwiek innym rocznym okresie od rozpoczęcia rejestracji w 2001 roku, jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Londynie w czwartek. Liczby te prawdopodobnie wywrą presję na rząd Partii Pracy, który musi rozwiązać problemy związane z zakwaterowaniem ludzi. (…)

Ustawa z 1999 roku zobowiązuje władze do „zapewnienia schronienia i środków do życia wszystkim bezdomnym ubiegającym się o azyl, podczas gdy ich wnioski o azyl są rozpatrywane”.

Starmer jest pod presją z rosnącej w sondażach partii prawicowych Reform UK. Dąży do zawarcia umów migracyjnych z szeregiem państw, aby zmniejszyć liczbę ubiegających się o azyl.

„Za dużo ignorancji i egocentryzmu“: Ekspert domaga się społecznego roku obowiązkowego dla wszystkich emerytów!

Społeczny rok obowiązkowy dla wszystkich emerytów? Dokładnie tego domaga się teraz ekonomista Marcel Fratzscher, prezydent Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW) w „Spiegelu”.

Fratzscher: „Zdrowotnie niektórzy mogą do tego nie być w stanie, ale dla młodych ludzi też są regulacje. Starsze pokolenie musi bardziej się angażować, na przykład w obszarze społecznym, ale również w obronie.”

„Biali ludzie nie doświadczają rasizmu“ – Rząd federalny promuje antybiałą ideologię w imieniu demokracji

W kilku broszurach finansowanych z budżetu państwa w ramach programu „Żyć demokracją” stwierdza się, że nie ma rasizmu wobec białych. Czy autorzy byli kiedykolwiek na szkolnych boiskach w Neukölln lub Duisburgu?

Kiedy arabsko-turecka większość uczniów obraża białą mniejszość, nazywając ich „ziemniakami”, nie może to być rasizm, twierdzą lewicowi obrońcy demokracji.

(…) W pierwszym rozdziale dotyczącym tematu „Afro-diaspora” napisano: „Kiedy piszesz ‚czarny’ z dużej litery, jest to termin polityczny. (…) Nie chodzi tutaj o kolor skóry, ale o przeciwieństwo białego.” I dalej:

„Biali ludzie nie doświadczają rasizmu.”

To twierdzenie wydaje się być dla autorów broszury finansowanej z budżetu państwa na tyle ważne, że powtarzają je w drugim rozdziale dosłownie.

W ramach programu „Żyć demokracją – Aktywnie przeciwko ekstremizmowi prawicowemu, przemocy i wrogości wobec ludzi”, stworzonym przez rząd federalny, finansowanych jest wiele takich broszur promujących „demokrację”.

