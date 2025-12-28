Badania ujawniają – szczepienia zwiększają ryzyko demencji i choroby Alzheimera o nawet 50 procent

Największe jak dotąd badanie dotyczące „powszechnych” szczepień w związku z demencją ujawnia niepokojące fakty.

Ryzyko choroby wzrasta wraz z liczbą dawek szczepionki, pozostaje podwyższone przez całe dziesięciolecie i jest najwyższe po szczepieniach przeciw grypie i pneumokokom.

Wyraźnie niepokojący wzór

Największe i najbardziej rygorystyczne badanie dotyczące szczepień i demencji, obejmujące 13,3 miliona dorosłych w Wielkiej Brytanii, ujawniło bardzo niepokojący wzór. Osoby, które otrzymały powszechne szczepienia dla dorosłych, mają wyraźnie wyższe ryzyko demencji i choroby Alzheimera, jak również informował thefocalpoints.

Ryzyko wzrasta wraz z liczbą dawek szczepionki, pozostaje podwyższone przez całe dziesięciolecie i jest najwyższe po szczepieniach przeciw grypie i pneumokokom. Przy każdej korekcie statystycznej sygnał nie osłabia się, wręcz przeciwnie, staje się wyraźniejszy, bardziej spójny i coraz trudniejszy do wyjaśnienia.

Decydująca jest również kwestia, że te związki pozostają widoczne nawet po uwzględnieniu niezwykle szerokiego zakresu potencjalnych czynników zakłócających, takich jak wiek, płeć, status społeczno-ekonomiczny, BMI, palenie, zaburzenia związane z alkoholem, nadciśnienie, migotanie przedsionków, niewydolność serca, choroba wieńcowa, udar/TIA, choroby tętnic obwodowych, cukrzyca, przewlekła choroba nerek i wątroby, depresja, padaczka, choroba Parkinsona, nowotwory, urazy czaszkowo-mózgowe, niedoczynność tarczycy, osteoporoza oraz dziesiątki leków, od NLPZ i opioidów po statyny, leki przeciwpłytkowe, immunosupresanty i antydepresanty.

Nawet po uwzględnieniu tej obszernej listy podwyższone ryzyko pozostaje istotne i zauważalnie stabilne. Główne dostosowane modele wykazały, że dorośli, którzy otrzymali powszechne szczepienia dla dorosłych (grypa, pneumokoki, półpasiec, tężec, błonica, krztusiec), mają o 38% wyższe ryzyko rozwinięcia demencji.

To samo w sobie obala założenie, że szczepienia chronią mózg, a głębsze wyniki są znacznie bardziej niepokojące. Ryzyko choroby Alzheimera jest jeszcze wyższe, bowiem wynosi 50%.

W dodatkowych tabelach znajduje się jeszcze bardziej szokujący wynik. Kiedy autorzy ograniczyli analizy do choroby Alzheimera, związek ten znacząco się wzmocnił. Sugeruje to, że efekt ten nie jest przypadkowy. Związek ten zatem nasila się w przypadku najcięższej formy demencji.

Wyraźny związek między dawkami a skutkiem ukazuje, że więcej szczepień = wyższe ryzyko.

Autorzy badania stworzyli kilka modeli związku dawki ze skutkiem, które wszystkie wykazały ten sam wzór.

Demencja (wszystkie formy)

Z tabeli 2:

1 dawka → Dostosowane OR 1,26 (ryzyko wyższe o 26%)

2–3 dawki → Dostosowane OR 1,32 (ryzyko wyższe o 32%)

4–7 dawek → Dostosowane OR 1,42 (ryzyko wyższe o 42%)

8–12 dawek → Dostosowane OR 1,50 (ryzyko wyższe o 50%)

≥ 13 dawek → Dostosowane OR 1,55 (ryzyko wyższe o 55%)

Choroba Alzheimera (AD) wykazuje ten sam, a nawet silniejszy trend.

Z tabeli 7:

1 dawka → Dostosowane OR 1,32 (ryzyko wyższe o 32%)

2–3 dawki → Dostosowane OR 1,41 (ryzyko wyższe o 41%)

≥ 4 dawki → Dostosowane OR 1,61 (ryzyko wyższe o 61%)

To jeden z najsilniejszych i najbardziej wyraźnych sygnałów w epidemiologii. Krzywa czasowa, ryzyko osiąga szczyt tuż po szczepieniu i pozostaje podwyższone przez lata.

Kolejny sygnał, który wyraźnie przeciwstawia się zwykłemu zniekształceniu, to związek czasowy.

Najwyższe ryzyko demencji występuje 2–4,9 roku po szczepieniu (dostosowane OR 1,56). Ryzyko następnie stopniowo maleje, nigdy jednak nie wraca do wartości początkowej i pozostaje podwyższone w każdym okresie. Po 12,5 latach ryzyko nadal jest istotnie podwyższone (dostosowane OR 1,28), co wskazuje na długotrwałą biologiczną reakcję, która nie jest kompatybilna z krótkoterminowym „biasem rozpoznawania.” Ten wzór jest typowy dla biologicznego bodźca o neurozapalnych lub neurodegeneracyjnych konsekwencjach o długim czasie latencji.

Ryzyko również po 10 latach nie znika.

Nawet po 10 latach opóźnienia podwyższone ryzyko nie znika. Kiedy autorzy stosują długie opóźnienie wynoszące 10 lat, aby wyeliminować bias wczesnej diagnozy, podwyższone ryzyko nadal pozostaje.

Demencja: OR 1,20

Alzheimer: OR 1,26

Gdyby chodziło tylko o związek pomiędzy częstszymi wizytami u lekarza a wcześniejszą diagnozą, ten związek powinien zniknąć po uwzględnieniu długiego opóźnienia. Szczepionki przeciw grypie i pneumokokom dostarczają istotnych wskazówek. Dwie szczepionki wykazują szczególnie silne związki, jak poniżej.

Szczepionka przeciw grypie

Demencja: OR 1,39 → ryzyko wyższe o 39%

Alzheimer: OR 1,49 → ryzyko wyższe o 49%

Szczepionka przeciw pneumokokom

Demencja: OR 1,12 → ryzyko wyższe o 12%

Alzheimer: OR 1,15 → ryzyko wyższe o 15%

Obie szczepionki wykazują związek dawki i efektu, co jest charakterystyczną cechą prawdziwego związku między ekspozycją a skutkiem.

Podsumowując, wyniki analizy podstawowej, dodatkowej, związku dawki, związku czasowego, analizy stratygraficznej i analizy wrażliwości przedstawiają spójny obraz:

– Spójny związek między kumulacyjnym szczepieniem a podwyższonym ryzykiem demencji.

– Silniejszy związek w przypadku Alzheimera niż w ogólnym przypadku demencji.

– Związek dawki i efektu – więcej szczepień, wyższe ryzyko.

– Związek czasowy – ryzyko osiąga szczyt po szczepieniu i utrzymuje się w długim okresie.

– Szczepionki przeciw grypie i pneumokokom mają istotny wpływ na ten związek.

– Związek ten utrzymuje się również po skorygowaniu dziesięcioletniego opóźnienia i aktywnych kontrolach porównawczych.

Tak więc wygląda solidny sygnał epidemiologiczny.

W największym jak dotąd pojedynczym badaniu dotyczącym szczepień i demencji stwierdzono wyraźny związek między powszechnymi szczepieniami w dorosłości a 38% wyższym ryzykiem demencji oraz 50% wyższym ryzykiem choroby Alzheimera. Ryzyko wzrasta wraz z liczbą dawek szczepionki, utrzymuje się przez całe dziesięciolecie i jest najwyższe w przypadku szczepionek przeciw grypie i pneumokokom.

