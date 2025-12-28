„CNN“ przeprowadziło przerażający wywiad z mężczyznami, którzy uciekli przed bezsensowną wojną na Ukrainie: Kijów musi bronić frontu o długości ponad tysiąca kilometrów, a coraz więcej ludzi ucieka przed beznadziejną wojną.

Mimo to ukraińska prokuratura generalna do września wszczęła prawie 290 000 postępowań w sprawie nielegalnego opuszczania kraju i dezercji żołnierzy: mężczyznom w wieku od 23 do 60 lat nie wolno opuszczać kraju podczas trwania stanu wojennego. Z połowy tuzina osób, które zostały interviewowane przez CNN, Viktor Pinkhasov, były taksówkarz z Kijowa, powiedział portalowi w Sighetu Marmașiei:

„Nikt nie chce pokoju. Ani Putin, ani Zełenski, ani Trump.”

Pinkhasov przez pięć dni samotnie podróżował przez Karpaty, aż przekroczył granicę rumuńską. Przez miesiąc przygotowywał się do ucieczki i studiował aplikacje nawigacyjne, korzystając z doświadczeń innych dezerterów na „Telegramie”. Żywił się głównie batonikami energetycznymi i miał ze sobą wyposażenie do przetrwania. W listopadzie przekroczył Karpaty i od tego czasu mieszka w Szwajcarii z pięciomiesięczną córką.

Według rumuńskiej straży granicznej od 2022 roku ponad 30 000 ukraińskich mężczyzn nielegalnie wjechało do Rumunii.

Wszyscy otrzymali tymczasowy azyl – większość z nich dotarła do rumuńskiego okręgu Maramureș. Według danych ukraińskiej straży granicznej ponad 25 000 osób również zostało zatrzymanych podczas ucieczki do Rumunii, a co najmniej 29 000 rzekomo zginęło w górach lub utonęło w rzece Tisza podczas ucieczki.

Gyima, który też uciekł do Rumunii i używał pseudonimu, odmroził wszystkie palce u nóg, inny zamarzł. W końcu Gyima został uratowany przez organizację ratunkową „Salvamont Maramureş”. Wiele ukraińskich mężczyzn zostało wyciągniętych z gór.

Jednocześnie zamożni wciąż mają dostęp do przemytników ludzi. CNN skontaktowało się na przykład z Artyomem, „TikTokerem” z ponad 4 000 obserwujących, który za 14 000 dolarów pośredniczy w łapówkach dla ukraińskich funkcjonariuszy granicznych. (mandiner)

***

Z powodu treści książka usunięta z obiegu przez lewicową cenzurę w Niemczech!

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).



