Nadchodzące zakazy jazdy dieselami z groźbą odebrania prawa jazdy dla kierowców

Bild: ADAC

Zgodnie z życzeniem lewicowej UE, a także odwołanego rządu koalicji Ampel, planowano, jak wiadomo, wycofać samochody benzynowe i dieslowe z rynku najpóźniej do 2035 roku.

W Niemczech obowiązują już jednak zakazy jazdy dla pojazdów z silnikiem diesla, które są stale rozszerzane.

Coraz więcej zakazów jazdy pojazdami z silnikiem diesla

Coraz więcej miejsc w Niemczech wprowadza zakazy jazdy pojazdami z silnikiem diesla, a kierowcom grożą ogromne kary za nieprzestrzeganie tych zakazów, jak donosi serwis inside-digital.de.

Posiadacze samochodów elektrycznych nadal cieszą się wieloma korzyściami. Do 2030 r. nie płacą podatku od pojazdów mechanicznych, mogą parkować bezpłatnie, a także wyprzedzać po prawej stronie w korku. Takie zachęty mają najwyraźniej stanowić, zgodnie z „zielonym dogmatem”, bodziec do zakupu tych bardzo kontrowersyjnych środków transportu.

Wszyscy, którzy jednak nadal stawiają na silniki spalinowe, będą karani i upominani. Na przykład poprzez zakazy jazdy, które w niektórych miastach już weszły w życie. Ma to być jednak dopiero początek. Wkrótce wejdą w życie kolejne zakazy jazdy dla samochodów z silnikiem diesla. Kto jednak nadal będzie jeździł swoim samochodem z silnikiem spalinowym w określonych miejscach, musi liczyć się z tym, że straci prawo jazdy.

Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mogą stracić prawo jazdy

Najpierw politycy i sprzedawcy przez dziesięciolecia zachęcali kierowców do korzystania z silników diesla, a teraz silniki spalinowe są uważane za źródła zanieczyszczeń, które należy wyeliminować z miast. Ci, którzy nie chcą samodzielnie pozbywać się swoich samochodów z silnikiem diesla, w niektórych miejscach są po prostu do tego zmuszani. Na przykład w Stuttgarcie i Monachium, gdzie pojazdy z silnikiem diesla są częściowo zakazane. Nawet jeśli Hamburg i Berlin zniosły zakazy jazdy wprowadzone w 2018 i 2019 roku, trend nadal zmierza w przeciwnym kierunku, zwłaszcza biorąc pod uwagę silny „skręt w lewo” rządu Merza, a także UE.

Na przykład 1 października 2025 r. w północnych regionach Włoch – Piemoncie, Lombardii, Emilii-Romanii i Wenecji Euganejskiej – wejdą w życie zakazy jazdy dla starszych pojazdów z silnikami diesla spełniających normę Euro 5. Poinformował o tym ADAC, powołując się na „kilka mediów”. Podstawą tego jest zaktualizowany plan ochrony powietrza, który oczywiście dotyczy również podróżujących z Niemiec.

Grożą kary

Każdy, kto złamie zakaz jazdy i mimo to wjedzie swoim samochodem z silnikiem diesla do jednej z tych miejscowości, musi liczyć się z wysokimi mandatami. Według ADAC zaczynają się one od 168 euro. Kto wielokrotnie złamie zakaz, ryzykuje również zakaz jazdy na okres do jednego miesiąca. W takim przypadku traci się również prawo jazdy. Nawet jeśli zdarza się to we Włoszech. Dzięki UE mandaty nałożone we Włoszech mogą być zazwyczaj egzekwowane również w Niemczech.

Można zatem przewidzieć, że w przyszłości zakazy jazdy samochodami z silnikiem diesla zostaną wprowadzone w jeszcze większej liczbie miast i krajów UE. W przyszłości z dróg znikną nie tylko silniki spalinowe, ale zostanie również wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży paliw kopalnych na stacjach benzynowych, co jest obecnie przedmiotem dyskusji w Niemczech od 2045 roku.

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).