Serbski piłkarz został zawieszony na kilka meczów, ponieważ odmówił noszenia symbolu LGBTQ.

Serbski piłkarz został zawieszony za zakrywanie symbolu LGBTQ.

Ideologiczna dyktatura w świecie futbolu: serbski gwiazdor Nemanja Matić został ukarany przez francuską ligę czteromeczową banicją. Powód: odmówił noszenia symbolu LGBTQ na swoim trykocie.

Incydent miał miejsce w ramach tzw. kampanii „Pride”, która najwyraźniej jest częścią coraz bardziej agresywnej agendy zmuszającej graczy do wspierania ideologii, która nie jest ich własna. Podczas zwycięstwa Lyonu nad ligowym rywalem z Angers 17 maja, Serb Matić, wierzący chrześcijanin prawosławny, zakrył tęczowe odznaczenie LGBTQ+ taśmą, aby zachować swoje sumienie – decyzja, która teraz kosztuje go drogo.

Conchita Wurst chce zagrać czarny charakter

Z sceny na ekran. Austriacki piosenkarz Tom Neuwirth, znany jako Conchita Wurst, chce również zająć się aktorstwem – i ma szczególne życzenie: „Chciałbym kiedyś być naprawdę zły”, powiedział 36-latek w rozmowie z Deutsche Presse-Agentur.

Conchita Wurst stara się teraz również o karierę aktorską. (Zdjęcie: EPA/PETER SCHNEIDER)

Ludzka psychika jest tak fascynująca, „w całym zakresie od dobra do zła”. Co prowadzi ludzi do określonych działań, to go interesuje. „Chciałbym także znaleźć to w sobie, gdzie jestem najbardziej problematyczną osobą, a gdzie najprostszą. Myślę, że to jest dar, który otrzymuje się od aktorstwa”, powiedział Neuwirth.

[…]

Conchita Wurst, która w 2014 roku wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji (ESC) dla Austrii, nadal śpiewa. W Niemczech brodata diva wystąpi 11 lipca z Mecklenburgischer Staatskapelle na Freilichtbühne w Schwerinie z programem „From Vienna With Love”.

Zbyt chorzy i zbyt niewykształceni: berlińska policja znajduje coraz mniej odpowiednich kandydatów

Tylko dwie trzecie miejsc na studiach w HWR jest zajętych. Związek zawodowy policji domaga się, aby zawód stał się bardziej atrakcyjny.

Powód tych niskich wskaźników leży według pracowników dydaktycznych między innymi w tym, że wielu kandydatów nie zdaje testów kwalifikacyjnych – zarówno w zakresie znajomości ortografii, jak i sportu. […]

Dwa razy w roku na Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) oraz w Akademii Policyjnej w Ruhleben przyjmowani są studenci i praktykanci. Tylko 436 z 612 możliwych kandydatów rozpoczęło w pierwszej połowie roku swoje kształcenie lub studia.

„To dramatyczna sytuacja, która już od lat staje się coraz bardziej napięta,” ostrzega teraz Związek Zawodowy Policji (GdP).

