Orban: „Parada Równości nie ma nic wspólnego z wolnością”

„Na Węgrzech nie jest zabronione, aby osoby o nietypowych preferencjach seksualnych spotykały się i wyrażały swoje wspólne opinie”.

Nikt nie może tego zabronić – stwierdził premier Węgier Orbán w prywatnym przemówieniu w salonie parlamentarnym, jak podaje „Index”.

Orbán podkreślił: każdy, kto chce spotkać się z „ludźmi swojego rodzaju” podczas publicznej imprezy i bronić swoich praw, może to zrobić bez obaw. Dodał jednak, że parada równości nie jest zgromadzeniem, podczas którego demonstruje się wolność słowa, ale „jak sama nazwa wskazuje: paradą, paradą równości”.

„Jest to demonstracyjne zawstydzenie wszystkiego, co myślimy o życiu, i demonstracyjna groźba wobec naszych własnych dzieci. Nie ma to nic wspólnego z wolnością! Jest to parada, która nie może mieć miejsca na Węgrzech. Można się gromadzić, można się zrzeszać, ale nie można się afiszować i łamać węgierskich praw i przepisów dotyczących ochrony dzieci”.

„Wolność człowieka nie polega na tym, że może robić, co chce. Ale na tym, że nie musi robić tego, czego nie chce”. (J.J. Rousseau)

***

