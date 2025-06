All-Inclusive: 21-letni afgański tata chce zobaczyć piersi kasjerek podczas rabunku

Kultura wielokulturowej tolerancji i otwartości najwyraźniej zachęca przybyszów do coraz bardziej fantastycznych ekscesów.

Afgański złodziej na stacji benzynowej, który w raju socjalnym, jakim jest Austria, stał się uzależniony od hazardu i prawdopodobnie także od seksu, nie był zadowolony z łupu. Na dodatek zmusił pracownice do rozebrania się. Teraz został skazany przez sąd krajowy w Eisenstadt na śmieszne trzy lata pozbawienia wolności, które nie są jeszcze prawomocne.

Historia ta wydaje się być karykaturą kryminału:

21-letni napastnik z Hindukuszu napadł wiosną 2025 roku na trzy stacje benzynowe w Dolnej Austrii, zdobywając skromny łup w wysokości 4000 euro. Jego motywem było uzależnienie od hazardu, za które, jak powszechnie wiadomo, władcy jego ojczyzny w Kabulu przewidują drakońskie kary.

Najwyraźniej ten wielokulturowy imigrant nie był zadowolony z poziomu życia, jaki oferowała mu Austria. Nie tylko miał długi u przyjaciół, ale także zalegał z czynszem wobec gminy. Obaj przestępcy z Afganistanu mieszkali w ośrodku dla uchodźców w północnej części Burgenlandu. Broń, której użyli, była również typowa dla ich pochodzenia – przerażająco długi nóż kuchenny.

Kobiety jako preferowany obiekt: „strach przed nożem”

Pierwszy napad w marcu został przeprowadzony pieszo, a dokładniej na rowerze, i to w pojedynkę. Co nie świadczy zbyt dobrze o skuteczności organów ścigania… Następnie, w kwietniu, obaj profesjonalizowali się i dwukrotnie wspólnie wyruszyli samochodem na poszukiwanie łupów i piersi na austriackich drogach: po prostu przejeżdżali przez delikatną wiosenną okolicę. Następnie 21-latek wysłał 16-letniego pomocnika rabusia jako zwiadowcę do stacji benzynowej, aby…

„aby sprawdzić, czy jest tam mężczyzna, czy kobieta” (oe24)

Z prostego, dyskryminującego ze względu na płeć powodu:

„Bo ona łatwiej boi się noża”.

Dopiero za trzecim razem udało się wypatrzyć odpowiedni obiekt, który wydawał się spełniać wszystkie wymagania estetyczne seksistowskich sprawców. 21-latek wkroczył do środka niczym bandyta i, wyciągając długi nóż kuchenny, zażądał nieco skromnego dziennego utargu. Ponieważ przestraszona kasjerka nie miała klucza do biura, nastolatek, najwyraźniej pod wpływem wewnętrznej presji seksualnej, zmusił przerażoną kobietę do pokazania mu swoich nagich piersi.

Aby podkreślić swoje żądanie, przyłożył ostrze noża do brzucha pracownicy i groził, że ją dźgnie. Kiedy zażądał, aby zdjęła również spodnie, kobieta skłamała, że jest w ciąży.

Wtedy szaleniec puścił ją i grzecznie przeprosił – najwyraźniej jego matczyne superego musiało go powstrzymać.

Obaj bandyci z Hindukusche, oskarżeni obecnie o rozbój z użyciem broni i groźby, nie byli jednak zbyt bystrzy: zostali zidentyfikowani zarówno podczas rozpoznania terenu, jak i podczas napadu dzięki nagraniom z kamer stacji benzynowej.

21-letni przestępca, od dwóch tygodni ojciec małej dziewczynki, został skazany na trzy lata pozbawienia wolności bez zawieszenia. Znane z łagodnego traktowania przestępców austriackie sądownictwo uznało obszerne zeznania sprawcy, jego wkład w ustalenie prawdy i dotychczasową niekaralność za okoliczności łagodzące, ale za okoliczność obciążającą uznało popełnienie kilku przestępstw. 16-letni pomocnik początkowo zaprzeczał zarzutom, ale ostatecznie przyznał się do winy i został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, z czego 12 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata. Wyroki nie są prawomocne.

Można się spodziewać, że dzięki dobremu zachowaniu obaj wkrótce znów będą na wolności i będą krążyć po austriackich ulicach…

