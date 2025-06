Bild: zvg

Zdjęcie: zvg

Początkowe próby zatuszowania pochodzenia mordercy uczniów i nauczycielki w szkole w Grazu trwały zaledwie jeden dzień.

To, co należało przypuszczać w takich przypadkach, oczywiście się potwierdziło. Morderca nie jest „Austriakiem” bez skazy, jak początkowo chcieli go przedstawiać w radiu i mediach głównego nurtu.

To, że w tle „pracowano” zgodnie z wytycznymi, stało się jasne dla naszego korespondenta w Austrii w momencie, gdy wczoraj nagle w mediach nie mówiono już o „Austriaku”, ale o mężczyźnie posiadającym „austriackie obywatelstwo”. Dzisiaj dowiadujemy się, że ojciec zabójcy jest Ormianinem, a jego matka kobietą „posiadającą austriackie obywatelstwo”.

Również wezwanie stacji radiowej Ö3 do słuchaczy, aby nie stali się „sprawcami”, rozpowszechniając zdjęcia ofiar w mediach społecznościowych, wydało się naszemu korespondentowi podejrzane. Jest to powszechna sztuczka: ofiarom sprawców o pochodzeniu migracyjnym nie należy nadawać twarzy. W ten sposób wiadomo było dokładnie, skąd wieje wiatr. Inaczej jest w przypadku ofiar domniemanych prawicowych ekstremistów: twarze tych ofiar są nieustannie prezentowane na dużych plakatach podczas demonstracji i uroczystości żałobnych. Pamiętamy tak zwane morderstwa NSU, w których „przypadkowo” w pobliżu prawie każdego morderstwa znajdował się agent służb specjalnych, a akta są nadal zamknięte na dziesięciolecia.

Również demaskujące jest to, że później podano prawdziwe imię zabójcy jako „Artur A.”. W języku niemieckim Artur nazywałby się bowiem „Arthur”.

***

