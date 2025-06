Der Flottenversorger T-AO 206 des Military Sealift Command – Bild: U.S. Navy Photo Illustration/Released

Dostawca floty T-AO 206 należący do Military Sealift Command – zdjęcie: U.S. Navy Photo Illustration/Released

Czerwiec to tak zwany „Pride Month”, czyli miesiąc, w którym w Europie Zachodniej i Środkowej świętuje się mniejszości seksualne.

Data ogłoszenia zmiany nazwy została celowo wybrana

W Stanach Zjednoczonych natomiast od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa 20 stycznia wieje inny wiatr, który przejawia się przede wszystkim w walce z marksizmem kulturowym. Przykładem tego jest planowana zmiana nazwy okrętu marynarki wojennej USNS Harvey Milk, nazwanego na cześć „ikony gejów”.

Jak donosi serwis informacyjny military.com, powołując się na memorandum z biura sekretarza marynarki wojennej, sekretarz stanu ds. marynarki wojennej John Phelan został poproszony przez ministra obrony Pete’a Hegsetha o podjęcie odpowiednich kroków. Również termin ogłoszenia zmiany nazwy – 13 czerwca, czyli w trakcie tzw. miesiąca dumy – jest zamierzony. Ponadto zmiana nazwy jest zgodna z „priorytetami przywrócenia kultury wojennej”, co jest oczywistym nawiązaniem do Phelana, Hegsetha i prezydenta Donalda Trumpa.

Harvey Milk, którego imieniem nazwano statek, był w latach 70. jednym z pierwszych amerykańskich polityków, którzy otwarcie przyznali się do swojej orientacji homoseksualnej, co, według military.com, „uczyniło go ikoną rodzącego się ruchu na rzecz praw obywatelskich gejów”. Milk został zamordowany w 1978 roku, kiedy był radnym miasta San Francisco. Planowana zmiana nazwy statku spotyka się zatem z ostrą krytyką ze strony opozycyjnych lewicowych demokratów.

Artykuł ten ukazał się w ZURZEIT, naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

