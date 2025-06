UE planuje całkowitą kontrolę nad wodą w związku z możliwymi lockdownami

Bild: iStockphoto.com/trout5

Ostatnio UE rozważa wprowadzenie racjonowania wody. Argument, że woda jest prawem człowieka, jest podważany przez istniejące opłaty związane z zużyciem wody, a także zmianami klimatycznymi.

Rozważane są racjonowania

Komisja Europejska rozważa obecnie racjonowanie wody we wszystkich państwach członkowskich, jak donosi msn.com. Po koronawirusie, wojnie i klimacie wydaje się, że UE znalazła nową „dźwignię” w odniesieniu do tej ostatniej kwestii.

Można by w związku z tym pomyśleć, że w pewnych okolicznościach mogą nas czekać „wojny o wodę w stylu Mad Maxa”. Komisja Europejska, w obliczu nieustannie powtarzanych konsekwencji zmian klimatycznych, najwyraźniej naciska na realizację planu lepszego „rejestrowania” zużycia wody w UE.

Jeszcze tego lata ma zostać przedstawiona strategia wodna UE, która zawierać będzie odpowiednie „zalecenia” dla państw członkowskich. W rzeczywistości plany UE mają na celu racjonowanie tego cennego, niezbędnego do życia zasobu.

„Bezśnieżne” zimy i ubogie w deszczowe wiosny „umożliwiają” to

Brak deszczu wiosną i okresowe susze dostarczają UE argumentów. Wspiera to oczywiście polityczną narrację dotyczącą zmian klimatycznych, w tym jej implikacji dla indywidualnej autonomii i zbiorowej wolności. Na przykładzie „szeptaczki Habecka” i ekonomistki Mariany Mazzucato można również dobrze zrozumieć, w jaki sposób kryzys klimatyczny, kryzys koronawirusowy i zapowiadany kryzys wodny mają być w ten sam sposób powiązane zarówno z kompleksową narracją polityki bezpieczeństwa, jak i interesami organizacji wielostronnych i korporacji.

Według Komisji Europejskiej zmiany klimatyczne prowadzą do grożącego niedoboru wody w Europie, co zmusiłoby polityków do podjęcia pilnych działań. „Przemysł, rolnicy, ale także my, konsumenci, musimy wszyscy mieć świadomość, że woda jest dobrem ograniczonym” – podkreśliła niedawno komisarz UE ds. środowiska Jessika Roswall.

Komisja proponuje zatem dokładniejsze mierzenie zużycia wody w gospodarstwach domowych i uwidacznianie go, aby zachęcić ludzi do oszczędnego gospodarowania. „Dysponujemy danymi na temat zużycia wody, ale brakuje przede wszystkim świadomości tego problemu” – wyjaśniła komisarz UE ds. środowiska.

Jeśli UE chce doprowadzić do tej zmiany świadomości, to opublikowany w połowie kwietnia raport dotyczący „strategii odporności wodnej” pozwala przewidzieć planowaną drogę. W raporcie tym Komisja Ochrony Środowiska, Klimatu i Bezpieczeństwa Żywności UE opisuje działania, które – jakżeby inaczej – będą obejmowały „cyfrowe systemy monitorowania” oraz „zachęty do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nawadniania”.

Ponadto rozważa się wprowadzenie „systemu zachęt regulacyjnych i finansowych do ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków w gałęziach gospodarki zużywających duże ilości wody”, a także „zachęt do współpracy międzybranżowej w zakresie gospodarki wodnej”.

Strategia „od czasu koronawirusa” zostanie utrzymana

Podobnie jak w przypadku ochrony klimatu, podjęte działania wydają się uzasadniać same siebie w obliczu „wywołanego, oczekiwanego zagrożenia” i nie dopuszczają żadnej alternatywy. Dlatego też ze strony UE takie ponadnarodowe działania są po prostu uważane za jedyne możliwe rozwiązanie.

Jednym z najbardziej znanych głosów ostrzegających przed zbliżającą się erą niedoboru wody jest pochodząca z Włoch amerykańska ekonomistka Mariana Mazzucato, która nie tylko „wyrobiła sobie markę” w Niemczech jako „ulubiona ekonomistka” byłego ministra gospodarki Roberta Habecka, ale także w ramach tryptyku „koronawirusowo-klimatycznej wojny” .

Na przykład we wrześniu 2020 r. artykuł Mazzucato zatytułowany „Unikanie blokady klimatycznej” ukazał się na portalu Project Syndicate, publiczno-prywatnym partnerstwie przedsiębiorstw medialnych i fundacji działających na całym świecie, w tym w szczególności Open Society Foundations inwestora George’a Sorosa. Wśród partnerów Project Syndicate znajdują się również Bank Światowy, Europejski i Azjatycki Bank Rozwoju, Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Allianz Versicherung.

„Radykalne zmiany” wymagane od państw

Na wspomnianym portalu Mazzucato pisała więc o grożącym „klimatycznym lockdownie”, w ramach którego rządy musiałyby ograniczyć korzystanie z prywatnych pojazdów silnikowych, zakazać spożywania czerwonego mięsa i wprowadzić ekstremalne środki oszczędzania energii, a producenci paliw kopalnych musieliby zaprzestać wierceń.

Ekonomistka w artystyczny sposób nakreśliła trudną sytuację w trzech obszarach polityki zdrowotnej, środowiskowej i gospodarczej jako objawy tego samego schorzenia. Wniosek z tego jest taki, że pozostało niewiele czasu na wprowadzenie „nieuniknionych radykalnych zmian” i tylko państwo może doprowadzić do tych zmian. Ponieważ jednak rynki same z siebie nie przeprowadzą zielonej rewolucji, polityka państwowa musi skierować je w tym kierunku.

Strategia bezpieczeństwa wodnego

Również w swojej strategii bezpieczeństwa wodnego Project Syndicate określa między innymi następujące zadania jako najpilniejsze z politycznego punktu widzenia:

– Wprowadzenie nowej zielonej rewolucji w przemyśle spożywczym w celu zmniejszenia zużycia wody przy jednoczesnym zwiększeniu plonów rolnych, aby zaspokoić zapotrzebowanie na żywność rosnącej populacji.

– Ochrona i odtworzenie naturalnych siedlisk, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony zielonych zasobów wodnych.

– Wprowadzenie gospodarki wodnej opartej na obiegu zamkniętym we wszystkich sektorach.

– Zapewnienie odpowiedniego, czystego i bezpiecznego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków dla każdej zagrożonej społeczności do 2030 r.

Oprócz tego pojawia się jednak również kolejne ostrzeżenie związane ze „strategią racjonowania wody”. „Musimy położyć kres zaniżaniu cen wody w całej gospodarce oraz szkodliwym dotacjom rolnym, które prowadzą do niezrównoważonego wykorzystania zasobów i degradacji gleby. Podobnie jak w przypadku emisji, musimy zatem gromadzić wysoce zintegrowane dane dotyczące śladu wodnego przedsiębiorstw i stworzyć ramy dla ujawniania informacji na temat zużycia wody. Musimy również opracować systemy oceny wody jako części kapitału naturalnego. Cena tego niezwykle ważnego zasobu mogłaby z czasem przynieść krajom znaczne korzyści”.

Woda jako „nowa ropa”

Mazzucato nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości, podobnie jak co do zgodności z interesami wielonarodowych korporacji, które spotykają się co roku na Światowym Forum Ekonomicznym, a także poza nim. W Genewie i Davos, gdzie pełni funkcję doradcy i od stycznia 2021 r. wraz z prezesem Fundacji Rockefellera, Rajivem Shahem, przewodniczy Global Future Council (GFC), Mazzucato już w 2022 r. sformułowała wymowne zdanie: „Woda jest czymś, co ludzie rozumieją. Zmiany klimatyczne są nieco abstrakcyjne”.

