Małżeństwa między krewnymi i masowa imigracja – obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej

Po ataku Izraela: syn byłego szacha wzywa Irańczyków do obalenia reżimu

Grozi kolejna eskalacja konfliktu. Podczas gdy Iran nadal jest atakowany przez Izrael, zapowiada się również potężny atak z wewnątrz.

Były książę koronny i syn byłego szacha, Reza Pahlavi, wzywa Irańczyków do obalenia reżimu na swoim kanale X.

„Rodacy, Ali Chamenei, głupi przywódca antyirańskiego reżimu Islamskiej Republiki, ponownie wciągnął Iran w wojnę; wojnę, która nie toczy się między Iranem a narodem irańskim, ale między Islamską Republiką a Chameneim. Moje przesłanie do wojska, policji i sił bezpieczeństwa jest jasne: ten reżim i jego skorumpowani i niekompetentni przywódcy nie cenią ani waszego życia, ani naszego Iranu. Odłączcie się od nich i dołączcie do narodu. Walka narodu irańskiego z destrukcyjnym reżimem Islamskiej Republiki polega na odzyskaniu i odbudowie Iranu. Rozwiązaniem jest obalenie Islamskiej Republiki poprzez protesty uliczne i strajki ogólnokrajowe. W tych trudnych czasach jestem po waszej stronie. Walczymy wszyscy razem i wygramy. Wytrwałość Iranu, Reza Pahlavi”. Via AUF1

+++

AUSTRIA: Zmiana ustawy o broni palnej

Środowiska rządowe potwierdzają wobec exxpress: Po tragicznej strzelaninie w Grazu przygotowywany jest kompleksowy pakiet środków – a ustawa o broni palnej jest jego częścią.

Kanclerz federalny Christian Stocker (ÖVP) i wicekanclerz Andreas Babler (SPÖ) po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. APA/HELMUT FOHRINGER

Po tragicznej strzelaninie w Grazu przygotowywany jest właśnie kompleksowy pakiet środków. Pakiet ten nie dotyczy jednak wyłącznie ustawy o broni palnej. Częścią inicjatywy mają być również bezpieczne szkoły i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki. W czwartek po południu zebrała się w tej sprawie Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Rząd reaguje – nadchodzi pakiet środków

Austria należy do krajów o największym uzbrojeniu na świecie: według szwajcarskiego projektu badawczego „Small Arms Survey” w kraju tym zarejestrowanych jest około dwóch milionów sztuk broni palnej, co odpowiada około trzydziestu sztukom broni na stu mieszkańców. Tym samym Austria zajmuje 12. miejsce w światowym rankingu. Pomimo tak dużej liczby broni, przemoc z użyciem legalnej broni jest niewielka.

Czytaj dalej na exxpress.at

+++

Małżeństwa między krewnymi i masowa imigracja – obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej

W wielu społeczeństwach muzułmańskich małżeństwa między kuzynami pierwszego stopnia są powszechne. Jednak są one związane z poważnymi niepełnosprawnościami genetycznymi. Prowadzi to również do większego obciążenia systemów opieki zdrowotnej. Podobnie jak ciągła imigracja do systemu opieki społecznej.

Zdjęcie symboliczne (C) Report24/KI

W Wielkiej Brytanii od miesięcy trwa dyskusja na temat zakazu małżeństw między kuzynami pierwszego stopnia. Wynika to z faktu, że wiąże się to ze znacznie wyższym odsetkiem wad wrodzonych (patrz również tzw. „badanie Born in Bradford” przeprowadzone wśród Pakistańczyków w brytyjskim mieście Bradford) oraz znacznie wyższym odsetkiem pacjentów cierpiących na schizofrenię. Ryzyko wad wrodzonych w przypadku małżeństw między kuzynami jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku dzieci związków między dwojgiem osób niespokrewnionych. W krajach muzułmańskich takie małżeństwa są bardzo powszechne.

Czytaj dalej na report24.news

***

UPADEK EUROPY nadchodzi! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).