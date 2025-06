Vienna Pride: „Kinder und kranke Menschen -wir in Ungarn wollen das nicht!“ (Videos)

Podczas gdy austriackie media, zależne od publicznych ogłoszeń partii systemowych, wychwalają Vienna Pride pod niebiosa (muszą)…:

„Świętują lesbijki, geje, osoby biseksualne, heteroseksualne, transpłciowe, cis, inter i queer. Jako największa coroczna demonstracja w Austrii, parada tęczy stanowi symbol społeczeństwa opartego na szacunku, uznaniu i równych prawach – niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy cech płciowych”. (oe24)

…można trzeźwo postrzegać coroczną kulminację wypaczonego seksualnego sabatu jako to, czym naprawdę jest: prowokacją głośnej mniejszości seksualnej wobec większości. Zwłaszcza w świetle szaleńczej strzelaniny w Grazu:

„To, że program Parady Równości został teraz nieznacznie zmieniony, nie zmienia nic w zasadniczym skandalu, ponieważ nadal świętuje się, tańczy i prowokuje, jakby nic się nie stało”. (oe24)

– jak trafnie stwierdziła rzeczniczka federalna FPÖ Lisa Schuch-Gubik.

Nic innego jak…

…„moralna dewiacja: gdy półnadzy mężczyźni i kobiety w lateksowych kostiumach tańczą w centrum Wiednia, podczas gdy w całym kraju panuje żałoba, nie jest to oznaka tolerancji, ale akt bezmyślności.”

„Dzieci i chorzy”

Węgierscy dziennikarze i politycy z zainteresowaniem obserwowali celebrowanie w większości perwersyjnych popędów seksualnych. I czują się utwierdzeni w przekonaniu, że w kulturalnym i chrześcijańskim społeczeństwie, jakim są Węgry, nie ma na to miejsca. Tam takie imprezy są bowiem zabronione w przestrzeni publicznej na mocy ustawy o ochronie dzieci.

„Dlatego parady homoseksualistów muszą być zakazane… Widzieliśmy dzieci i chorych ludzi, wszędzie unosił się zapach marihuany…” (vadhajtasok)

Przewodnicząca Fideszu w Budapeszcie, Alexandra Szenkirály, wyraziła swoje obrzydzenie w następujący sposób:

„Parady seksualne dorosłych przed dziećmi na otwartej ulicy nie mają racji bytu. Jak można pokazywać to dzieciom? Jaki dorosły mężczyzna chce rozbierać się przed dziećmi? To nie ma miejsca w Budapeszcie. My, Węgrzy, nie chcieliśmy tego”.

Tutaj „The Best of perversion”:

***

