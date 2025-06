Pfizergate eskaluje: Ursula von der Leyen i szef Pfizera Bourla oskarżeni we Włoszech o nadużycie władzy, ciężkie uszkodzenie ciała i nieumyślne spowodowanie śmierci.

Skandal farmaceutyczny związany z pozyskiwaniem szczepionek Covid-19 osiąga nowy poziom eskalacji. We Włoszech złożono szeroką skargę karną przeciwko przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, CEO Pfizera Albertowi Bourla oraz założycielowi BioNTech Ugurowi Sahinowi – zarzuty to: korupcja, nadużycie władzy, ciężkie uszkodzenie ciała, a nawet nieumyślne spowodowanie śmierci.

Skarga pochodzi od kilku włoskich organizacji, w tym OSA APS, OSA Polizia i SFD (Guardia di Finanza). Powołują się na wewnętrzne dokumenty Pfizera, które zostały udostępnione w ramach postępowania sądowego w USA – znane jako Pfizer Papers. Około 450 000 stron wewnętrznych dokumentów badawczych i bezpieczeństwa ma zawierać wskazówki na temat systematycznie ukrywanych ryzyk związanych ze szczepionką mRNA Comirnaty.

„Powrót do średniowiecza”: Uczniowie chcieli wydzielonego według płci balu maturalnego

W jednym z liceów w Essen (NRW) kilku uczniów zaproponowało bal maturalny wydzielony według płci – najprawdopodobniej z powodów religijnych, jak informuje WAZ (Paywall). Propozycja została wprawdzie odrzucona przez większość uczniów i nie została zrealizowana, jednak pokazuje, że integracja w tej szkole nie jest w dobrym stanie. Jak to się skończy, gdy proporcje większościowe ostatecznie się odwrócą?

„Jestem zdumiony tym przykładem kolosalnej dezintegracji.”

Tak skomentowała nauczycielka, która uczy w innej szkole, pomysł grupy uczniów, aby zorganizować bal maturalny w 2025 roku oddzielnie według płci. Większość uczniów odrzuciła ten pomysł, a nauczyciele jednogłośnie postanowili unikać oddzielnej imprezy. (…)

Pomysł miał pochodzić od „kilku liderów, którzy chcieli to wprowadzić w życie”. Była to więc próba mniejszości, aby narzucić swoje religijne przekonania i związane z nimi wyobrażenia większości.

„Zmiany klimatyczne nas zabijają, a będzie tylko gorzej“: Klimatyczny zespół ekspertów WHO pod przewodnictwem Lauterbach’a zaczyna z alarmującym wezwaniem.

Z drastycznymi słowami Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) otworzyła nową komisję ds. klimatu: „Zmiana klimatu […] zabija nas, a będzie tylko gorzej.” Wśród uczestników: były minister zdrowia Karl Lauterbach.

Bajkopisarz Lauterbach ma nowe zadanie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powołała nową komisję ekspertów ds. klimatu i zdrowia – w której uczestniczy były minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach (SPD). Komisja zebrała się po raz pierwszy w Reykjaviku w środę. Ochrona klimatu ma być postrzegana w Organizacji Narodów Zjednoczonych i przez rządy poszczególnych państw jako temat ochrony zdrowia, jak podano.

Już na początku przyjęto drastyczny ton: „Zmiany klimatyczne już nas chorują. Zabijają nas, a będzie tylko gorzej”, stwierdzono w oficjalnym oświadczeniu WHO przy otwarciu. Zmiany klimatyczne to „globalny kryzys zdrowotny”, który zaostrza istniejące nierówności społeczne. I dalej: „Do 2030 roku osiem na dziesięć osób w regionie będzie mieszkać w obszarach miejskich, co sprawi, że nasze miasta i gminy staną się frontem w walce ze zmianami klimatycznymi.” To wszystko oznacza, że „czas rozmów się skończył; nadszedł czas na działanie.”

