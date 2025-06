Donald Trump und das ewige Problem mit notorischen Lügnern

Ich bin zutiefst enttäuscht von Donald Trump. Er hat Verhandlungen mit dem Iran vorgetäuscht und dann einen hinterhältigen Angriff gestartet. Seit Jahrzehnten wird behauptet, der Iran arbeite an einer Atombombe. Ebenso lange beteuert Teheran, keine Bombe bauen zu wollen und hat es auch nicht getan. Warum können die Politiker des Imperiums der Lügen dem Iran nicht glauben?

Notorische Lügner können ehrlichen Menschen nicht glauben

Von PETER HAISENKO | Bei der Beurteilung anderer Menschen stellt zumeist das eigene Verhalten die Grundlage für die Einschätzung. Man geht davon aus, dass alle anderen ähnlich denken und handeln wie man selbst. Das hat zwei Seiten. Ein ehrlicher Mensch geht zunächst nicht davon aus, dass er belogen wird, bis er eines Schlechteren belehrt wird. Ein Lügner hingegen erwartet, dass er genauso belogen wird, wie er es selbst tut. Hieran zeigt sich schon, dass ehrliche Menschen im Nachteil sind. Sie können so ehrlich sein wie möglich und dennoch werden ihm die Lügner keinen Glauben schenken. Sie können das gar nicht, denn dann müssten sie vor sich selbst zugeben, dass sie die Lüge für sich exklusiv gepachtet haben und wer wollte das schon zugeben?

Lügen haben viele Facetten und Erscheinungsformen. Keine davon kann als akzeptabel bezeichnet werden. Jede Lüge zieht einen Rattenschwanz an Folgelügen nach sich. Das ist unumgänglich, denn die Lüge muss vor Entdeckung geschützt werden. Insbesondere wenn es Kriege betrifft ist es für den Aggressor notwendig, die Geschichte in eine große Lüge zu verwandeln, wenn er obsiegt hat. Der Sieger schreibt die Geschichte und das 20.Jahrhundert belegt das unzweifelhaft bis heute. Bleiben wir dabei in der jüngeren Vergangenheit. Hier flechte ich ein, dass ich es auch als Lüge einstufe, wenn Verträge gebrochen werden. Dann war der Vertrag an sich schon eine Lüge desjenigen, der sich nicht an Verträge oder Versprechen hält. So hat der Ukraine-Krieg mit der Lüge begonnen, die NATO werde sich keinen Meter Richtung Osten ausbreiten. Dann, 2015, kam Merkels Lüge, sie wollte mit den Minsk-Abkommen Frieden schaffen. So ist klar festzustellen, der Ukraine-Krieg ist ein Produkt der Lügen des Westens.

Lügen als Kriegsgrund

Wir wissen, dass beide Angriffskriege der USA gegen den Irak mit Lügen begründet wurden. Ebenso die Vernichtungskriege gegen Libyen und Syrien. Damit sind wir im Nahen Osten angekommen. Die Entstehung des Staats Israel ist auf Lügen aufgebaut. Auf Lügen Englands die behaupten, London wäre an Frieden dort interessiert. Ohne diese Lügen hätte es keinen Staat Israel gegeben und es könnte Frieden herrschen dort. Es ist auch eine Lüge, Israel wolle in Frieden mit den Palästinensern und seinen Nachbarn leben. Die Realität und die Morde an Palästinensern in industriellem Maßstab zeigen das deutlich. Wir sollten folglich wissen, wer der Lügner in dieser Region ist. Betrachten wir dazu den Umgang Israels mit sogenannten Waffenstillständen. Waffenstillstand an sich ist schon eine Lüge. Er beendet keinen Krieg, sondern verewigt den Kriegszustand. Das Verhalten Israels zeigt es. Man bricht die Waffenstillstände nach Belieben. Ebenso wie das Völkerrecht.

Kann also Israel als notorischer Lügner bezeichnet werden? In der Tradition Englands und der USA? Ich gebe ein klares Ja und damit bin ich bei dem Problem, dass notorische Lügner ehrlichen Menschen nicht glauben können. Israel und die USA behaupten, ja versichern, seit Jahrzehnten, der Iran stehe nur noch Wochen oder wenige Monate vor der Herstellung einer Atombombe. Der Iran beteuert, er wolle und werde das nicht tun. Sogar aus religiösen Gründen. Und er hat das nicht getan. Was sollte der Iran noch tun, was kann er tun, damit ihm geglaubt wird? Nichts! Nichts kann einen notorischen Lügner überzeugen, dass der andere die Wahrheit spricht. Da komme ich auf einen heiklen Punkt: Folter. US-Kräften ist es ausdrücklich erlaubt, Folter anzuwenden. Doch warum wird Folter überhaupt angewendet?

Folter zerstört die Wahrheit

Folter wird niemals zur Wahrheit führen. Im Mittelalter war es noch Praxis, vor Anwendung der Folter die Geräte vorzuzeigen. Es war aber schon damals so, dass es nichts geholfen hat, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen, wenn einer dieser Schergen foltern wollte. Oder mit der Folter nur das Ziel verfolgte, das zu hören, was er hören wollte. Bei den Hexenprozessen war es ähnlich perfide wie heutzutage. Man wendete die „Hexenprobe“ an. Die der Hexerei beschuldigte Frau wurde gefesselt ins Wasser geworfen. Ging sie unter und ertrank, war sie keine Hexe, aber tot. Ist sie nicht ertrunken, war sie ein Hexe und wurde anschließend verbrannt. Ja, abgrundtief böse Menschen gab es wohl schon immer.

Heutzutage ist es nicht anders. Man denke nur an Guantanamo. Oder eben an den Iran, der seit Jahrzehnten mit Sanktionen gefoltert wird. Was wollen diese bösartigen Individuen hören? Ja, wir werden jetzt eine Atombombe bauen und deswegen dürft ihr uns jetzt vernichten? Wiederum ist es gleichgültig, denn die Vernichtung ist sowieso fest in der Planung. So, wie das British Empire seit 1875 den festen Plan hatte, das Deutsche Reich zu zerstören. Oder wie die USA Japan mit Embargos gefoltert haben, bis der Angriff auf Pearl Harbour endlich stattfand.

Mit Lügnern darf man keine Verträge schließen

So ist es unsinnig, sich in irgendeiner Weise mit einem Lügner auszutauschen. Oder eben mit dem Imperium der Lügen. Kann ein Vertrag mit einem Lügner sinnvoll sein? Ebenfalls nicht, denn es gibt keine Sicherheit, dass sich der Lügner daran halten wird. Haben sich die USA oder England jemals an Verträge gehalten, sobald sie diese als nachteilig für sie selbst einstuften? Auf der anderen Seite aber haben sie es unter Strafe gestellt, ihre Lügen aufzudecken. Man denke an den § 130. Aber selbst die UNO an sich ist eine Lüge. Wie kann die UNO für Gerechtigkeit sorgen, wenn die Aggressor-Staaten selbst ein Veto gegen ihre Verurteilung einlegen können? England und die USA. Und was helfen die schönsten Abmahnungen und Verurteilungen, wenn sich Israel einfach nicht daran hält und auch das nicht bestraft wird? So kann man die UNO als Komplizen Israels bezeichnen und damit ist auch die UNO verantwortlich für das Morden Israels und eben jetzt für den Angriff auf den Iran.

Der Iran kann noch so oft beteuern, er werde keine Atombombe bauen, es nicht tun, obwohl er es könnte, und die notorischen Lügner werden ihm nicht glauben. So muss man davon ausgehen, dass es nicht um die Bombe geht. Vielmehr muss angenommen werden, dass das eigentliche Ziel die vollständige Unterwerfung eines Staats ist, der sich nicht den US-Israelischen Machtansprüchen beugen will. Man kann da den Vergleich zu den Hexenprozessen anbringen. Der Iran wird grundlos bombardiert und auch Kanzler Merz findet das gut. Aber wehe, er schlägt zurück. Da wird sofort Zurückhaltung gefordert bis zur bedingungslosen Kapitulation. Israel hingegen wird nicht aufgefordert, seine Angriffe einzustellen. Bezüglich Gasa ist die nicht-westliche Welt entsetzt über Israels Verhalten, aber der Wertewesten zieht Sanktionen gegen Israel nicht einmal in Erwägung. Ach ja, Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung. Und der Iran hat das nicht?

Die notorischen Lügner zerstören die Welt

Manch einer hat es schon erlebt. Eine ungerechtfertigte Anschuldigung wird von einem Lügner erhoben, zumeist ohne Belege, man beteuert wahrhaftig seine Unschuld, auch mit Beweisen, aber es hilft nicht. Die Aggressoren beharren auf ihrer falschen Anschuldigung. Was bleibt da anderes als kalte Wut und Frustration? Insbesondere dann, wenn wegen der ungerechtfertigten Anschuldigungen Strafen verhängt werden. Ungerechtfertigte Strafen. Ist es da im Fall Iran nicht eher so, dass die Aggressoren Teheran geradezu dazu zwingen, zum Selbstschutz doch noch eine Atombombe zu bauen?

Damit sind wir wieder in der Nähe der perfiden Hexenprozesse des Mittelalters. Es sind die notorischen Lügner, allen voran die Pseudologen, die die Welt und die Politik in einen Strudel des Misstrauens und der folgenden Gewalt reißen. Es ist das „Imperium der Lügen“, die NATO mit ihrem Anführer USA, das verhindert, dass die Welt in Wahrhaftigkeit und Frieden leben kann. Seine Lügen werden zur Wahrheit erklärt und wer sich dagegen wehrt ist ein Putin-Versteher oder rechtsradikal. So ist es eigentlich klar, wer zur Ordnung gerufen werden muss, um die Welt vor dem endgültigen Armageddon zu bewahren. Lasst doch alle Länder in Ruhe und Frieden ihren eigenen Weg gehen, auch wenn der uns nach unseren hehren Maßstäben nicht gefällt. Auch unser „way of life“ gefällt nicht jedem, aber dennoch werden auch wir nicht zulassen wollen, dass das von einer fremden Macht mit Gewalt geändert wird. Ausgenommen Deutschland, das die Umerziehung durch die USA vollkommen verinnerlicht hat und nicht nur die aufgezwungene Geschichtsfälschung, Geschichtslüge, mit allen Mitteln verteidigt. Ja, die Deutschen sind schon ein seltsames Volk.

***

Zum Autor:

Peter Haisenko ist Schriftsteller, Inhaber des Anderwelt-Verlages und Herausgeber von AnderweltOnline.com

