US-Gesundheitsminister RFK Jr. geht gegen GAVI vor

Die Vereinigten Staaten werden keinen finanziellen Beitrag mehr zu GAVI – der Impfstoff Allianz – leisten, bis die globale Gesundheitsorganisation “das öffentliche Vertrauen wiedererlangt hat,” sagte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.

meinte Kennedy.

Wer ist GAVI?

Gavi, die Impfallianz ist eine weltweit tätige öffentlich-private Partnerschaft mit Sitz in Genf. Mitglieder sind Regierungen von Industrie- und Entwicklungsländern, die Weltgesundheitsorganisation, UNICEF, die Weltbank, die Gates Foundation, Nichtregierungsorganisationen, Impfstoffhersteller aus Industrie- und Entwicklungsländern sowie Gesundheits- und Forschungseinrichtungen und weitere private Geber.

Thank you @SecKennedy for delivering a dose of transparency and common sense. https://t.co/ZDHfXdyYaf

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 26, 2025