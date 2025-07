Miejsce zbrodni na basenie: Przemoc i molestowanie seksualne w weekend ponownie eskalowały

Miejsce zbrodni: basen odkryty. W weekend ponownie doszło do eskalacji przemocy i molestowania seksualnego.

W niemieckich basenach odkrytych ponownie doszło do aktów przemocy. W wyniku tych wydarzeń zginął 15-latek. W innych miejscach młode dziewczyny padły ofiarą napaści seksualnych.

Pleinfeld: 19-latek dźgnął nożem 15-latka: W sobotę wieczorem podczas kłótni między dwiema grupami młodych ludzi w pobliżu jeziora Großer Brombachsee w gminie Pleinfeld w środkowej Frankonii śmiertelnie ranny został 15-letni nastolatek.

Gelnhausen: młodzi mężczyźni obmacują kobiety. W niedzielne popołudnie w Gelnhausen (Hesja) w odkrytym basenie doszło do masowych napaści seksualnych. Według policji kilka młodych kobiet zostało nieprzyzwoicie dotkniętych przez czterech mężczyzn w basenie. Według informacji policji, czterech mężczyzn w wieku od 18 do 28 lat udało się zidentyfikować jako podejrzanych jeszcze na terenie basenu.

Hof: W niedzielę w bawarskim Hof (Saale) dwie osoby pochodzące z Syrii dopuściły się poważnego molestowania dziewczynki na basenie. Jak donosi poniedziałkowa gazeta Bayreuther Tagblatt, 12-latka była kilkakrotnie zanurzana pod wodą. Ponadto dwaj mężczyźni w wieku 18 i 20 lat dopuścili się nieprzyzwoitych dotknięć, podczas gdy zanurzali ją pod wodą. Czytaj dalej na apollo-news.net

Wiedeń: 30 stopni i słońce w Wiedniu: cztery przyjaciółki w wieku 15 i 16 lat chciały wykorzystać minioną niedzielę na kąpiel. W basenie z falami pięciu mężczyzn miało się do nich zbliżyć, otoczyć je i molestować seksualnie, a nawet zaatakować. W jednym przypadku istnieje nawet podejrzenie gwałtu. Czytaj dalej na krone.at

„Różnorodność” za wszelką cenę: autorzy pod fałszywą flagą – ARD ma zmuszać białych mężczyzn do przyjmowania pseudonimów – dla „pozoru różnorodności”

To, co Monika Gruber otwarcie mówi, to coś więcej niż anegdota. To spojrzenie za kulisy systemu radiowo-telewizyjnego, który stawia na różnorodność – i coraz częściej stosuje oszustwa.

Historia może pochodzić od starego białego mężczyzny – ale musi wyglądać tak, jakby napisał ją ktoś inny.

Täuschung als Staatsauftrag⁉️ Deutsche Autoren werden gezwungen, ihre Werke unter ausländischen Namen einzureichen – damit ARD und ZDF der Öffentlichkeit eine „gelungene Integration“ vorgaukeln können. Kein Witz, sondern Alltag beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Inhalt… pic.twitter.com/umoa4tRlRU — Shira S , MD (@RealSHIRA) June 17, 2025

W programie talk-show kabareciarka opowiada: „Wiele lat temu mój przyjaciel, który jest autorem… napisał scenariusz dla ARD. Zasugerowano mu, czy nie miałby nic przeciwko, gdyby w napisach końcowych zamiast jego nazwiska pojawiło się imię kobiety, a dokładniej kobiety o pochodzeniu migracyjnym, w tym przypadku imię arabskie. Ponieważ nie byłoby dobrze, gdyby na podstawie nazwiska można było wywnioskować, że scenariusz napisał stary biały mężczyzna.

[…]

Czy to odosobniony przypadek? Wcale nie, jak opowiada dalej Gruber: „To nie jest odosobniony przypadek. Wiem o wielu takich sytuacjach. Zwłaszcza mężczyźni są pytani, czy nie mieliby nic przeciwko, gdyby autor scenariusza pojawił się w napisach końcowych pod pseudonimem. To całkiem normalne. To nie jest moja fantazja”. A potem następuje zdanie, które pokazuje, jak głęboko sięga ta logika: „I oczywiście patrzy się: OK, brakuje nam teraz kogoś z pochodzeniem migracyjnym, brakuje jeszcze kogoś, lesbijki, transseksualisty”.

[…]

Czym innym jest to, jeśli nie rasizmem i seksizmem? Ludzie są traktowani według swojego pochodzenia, wyglądu, koloru skóry i płci – tylko że w odwrotnym porządku.

Czytaj dalej na reitschuster.de

Zwycięstwo dla wolności prasy: zakaz Compactu nieudany!

Wielka zmiana w procesie zakazu Compactu i dotkliwa porażka dla Nancy Faeser! Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku uchylił zakaz Faeser i natychmiast zniósł zakaz Compactu.

Zespół prawników i Jürgen Elsässer są zachwyceni. „To wielkie zwycięstwo dla wolności słowa”, zgodnie twierdzą liczni widzowie w sali sądowej.

Via AUF1

