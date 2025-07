Zu Tode Geprügelter Joszef

Joszef, pobity na śmierć

Węgier z mniejszości etnicznej z Zakarpacia, który został przymusowo wcielony do wojska, został tak brutalnie pobity żelaznymi pałkami przez budzący postrach ukraiński oddział rekrutacyjny, że trzy tygodnie później zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Tragiczna śmierć 45-letniego Józsefa Sebestyéna wstrząsnęła społecznością węgierską. Jego siostra, Márta Sebestyén, po śmierci opublikowała na Facebooku szczegóły dotyczące historii swojego brata, co wywołało poważną reakcję:

„Z ciężkim sercem informujemy tych, którzy go znali i kochali, że dzisiaj, rano 6 lipca 2025 r., mój ukochany brat József Sebestyén zmarł w wieku 45 lat w tragicznych okolicznościach. Mój brat, który kochał swoją rodzinę i troszczył się o nią, poświęcając dla niej swoje życie, przez dokładnie trzy tygodnie walczył z siłami szatana, które atakowały go żelaznymi pałkami…”.

Mężczyzna został pochowany w środę na cmentarzu reformowanym w Berehove. Jego brat opublikował również kolejny post, zawierający szokujące wideo przypominające nazistowskie metody:

„Mój brat został pobity na śmierć… A oni nadal są członkami UE… Dożywocie dla wszystkich i dla tych, którzy to planują… Pozbawienie obywatelstwa węgierskiego!!! Tych, którzy tam byli i nadal je mają…”.

Jeden ze znajomych zmarłego opowiedział „Mandinerowi” szczegółowo o tych niepokojących wydarzeniach. Według niego pracownicy „Regionalnego Centrum Rekrutacji i Pomocy Społecznej” (TCK) czekali na Józsefa Sebestyéna przed węgierskojęzycznym liceum im. Kossutha Lajosa nr 4 w Berehove. Mężczyzna próbował ich uniknąć, ponieważ, podobnie jak wielu innych Węgrów z Zakarpacia, nie chciał ginąć na froncie. Wbrew jego oporowi został ostatecznie zatrzymany przed kawiarnią Parisel, gdzie rzekomo otrzymał już kilka ciosów.

Następnie został zapchnięty do samochodu i przewieziony do centrum rekrutacyjnego w Użhorodzie. W lesie w Mukaczewie został brutalnie pobity żelaznymi pałkami, co prawdopodobnie przyczyniło się do jego późniejszej śmierci.

„Wraz z wieloma innymi osobami zabrano mnie do lasu, gdzie zaczęli mnie bić. Ciosy były wymierzone głównie w głowę i ciało. Powiedzieli, że jeśli czegoś nie podpiszę, to mnie „wykończą”. Bardzo bolało, nie mogłem się ruszać. Niektórzy żołnierze wrzucili mnie do błota, żebym tam spał. Inni zostali rano zaprowadzeni do bramy i powiedziano im: ´Idźcie do domu´. Poszedłem do domu w Berehove. Nie wiem dlaczego, ale trafiłem do szpitala psychiatrycznego, gdzie wezwano policję… Policja zrobiła zdjęcia moich obrażeń, aby złożyć doniesienie (mandiner)).´Bicie w nocy odbywało się w ciemności, nie widziałem, kto co nosił´”

– powiedział József S. Następnie funkcjonariusze rekrutacyjni zabrali mu telefon komórkowy, który odzyskał dopiero po podpisaniu oświadczenia.

József Sebestyén miał jednak już zrezygnować ze swojego ukraińskiego adresu zameldowania, co oznaczało tymczasową ochronę przed powołaniem do służby. Jednak certyfikat ten został później – wraz z innymi – unieważniony, przez co stał się bezbronny wobec rekrutacji.

Według innych doniesień mężczyzna miał również powiązania z nielegalną działalnością, co mogło skłonić kogoś do pomocy rekruterom w jego odnalezieniu. Inne źródła stanowczo zaprzeczają jednak powiązaniom z przestępczością.

„Jaszczurka pełza”

Pomimo brutalnych pobić, następnego dnia Sebestyén został poddany szkoleniu wojskowemu, podczas którego – jak pokazuje film – ostatecznie upadł.

Na filmie widać mężczyznę pełzającego na czworakach w obozie wojskowym. Twórcy filmu podchodzą do niego szyderczo, komentując: „Jaszczurka pełza ”. Węgier nie skarży się na obelgi, ale zwraca uwagę na swoje obrażenia i wspomina również o „żelazie”.

Ostatecznie został przewieziony z obozu wojskowego do szpitala, a następnie przeniesiony do kliniki psychiatrycznej Berehove, gdzie od niedawna leczeni są żołnierze z urazami psychicznymi odniesionymi na polu bitwy. Trzy tygodnie po pobiciu zmarł. Inne źródła podają, że został przyjęty do instytutu psychologicznego z własnej woli, aby uniknąć służby na froncie z powodów psychologicznych.

Jako przyczynę śmierci stwierdzono zakrzepicę spowodowaną krwiakiem, która mogła ulec pogorszeniu w wyniku pobicia, mimo że mężczyzna prowadził wcześniej aktywny tryb życia.

Według Márty S. neurochirurg profesor András Csókay skontaktował się z rodziną kilka tygodni temu. Jednak ani ona, ani nikt inny nie widział jego wyników badań medycznych. (vadhajtasok, mandiner)

Ukraińska dezinformacja

Według serwisu „Mandiner” ukraińskie służby specjalne zaczęły rozpowszechniać w Internecie fałszywe informacje, m.in. że mężczyzna nie jest Węgrem lub nie przebywał w szpitalu – co jednak serwis „Mandiner” obalił. Po opublikowaniu artykułu serwis „Mandiner” został zaatakowany za pomocą ataku MSDOS.

https://www.facebook.com/watch/?v=730792839680372&t=53

***

