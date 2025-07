Bild: openpetition.eu

Potajemny wzrost władzy „stowarzyszenia” Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), akceptowany przez większość rządów na całym świecie, jest, jak wiadomo, tematem poruszanym wyłącznie w „alternatywnych mediach”.

W tym przypadku chodzi o utworzenie światowego centrum danych, swego rodzaju „tajnej służby WHO”, właśnie w Berlinie.

Wejście w życie nowych przepisów 19 lipca

Podstawą tego rozwoju są nowe międzynarodowe przepisy zdrowotne (IGV), które, o ile żadne państwo członkowskie nie zgłosi sprzeciwu, wejdą w życie 19 lipca 2025 r.

RTDE, które w głośnym artykule z 1 lipca 2025 r. już wcześniej ostrzegało przed cichym wzrostem władzy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), twierdzi, że przepisy te nadadzą WHO daleko idące uprawnienia. Na przykład do ogłaszania nie tylko pandemii, ale także stanów zagrożenia zdrowia związanych z klimatem, migracją lub konfliktami zbrojnymi.

Berlin jako „centrum wywiadowcze”

Centralnym elementem nowego aparatu nadzoru ma być „WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence”, który jest już w trakcie tworzenia w Berlinie. RTDE opisuje to centrum jako przyszłą globalną platformę służącą do gromadzenia, analizowania i przekazywania wrażliwych danych dotyczących zdrowia z całego świata. W tym celu ma być wykorzystywana sztuczna inteligencja, aby móc wcześnie wykrywać potencjalne zagrożenia i przekazywać zgłoszenia do krajowych organów.

Krytycy, na których powołuje się RT, mówią o scentralizowanej strukturze nadzoru o niejasnym mandacie, ograniczonej kontroli demokratycznej i dużym wpływie podmiotów transnarodowych. Ostrzegają, że suwerenność i prywatność rządów krajowych i obywateli będą coraz bardziej podważane.

Globalne gromadzenie danych

Według RT państwa członkowskie mają być zobowiązane do przekazywania WHO obszernych danych epidemiologicznych, biometrycznych i społeczno-ekonomicznych, nawet w przypadku zwykłych podejrzeń.

W przyszłości WHO mogłaby również podejmować działania w przypadku „potencjalnych” zagrożeń dla zdrowia, bez konieczności ogłaszania pandemii w klasycznym tego słowa znaczeniu, co oznaczałoby rozszerzenie uprawnień w sytuacjach nadzwyczajnych.

Według RT utworzenie krajowych punktów kontaktowych WHO ma zapewnić bezpośrednie egzekwowanie wytycznych WHO, co krytycy interpretują jako pozbawienie władzy wybranych rządów, a tym samym przekazanie uprawnień wykonawczych WHO.

Globalny rząd ds. zdrowia

RTDE umieszcza ten rozwój w szerszym kontekście geopolitycznym. W czasach rosnącej niestabilności międzynarodowej berlińskie centrum WHO mogłoby stać się centralnym instrumentem sterowania globalnymi działaniami w zakresie zdrowia, potencjalnie ingerującym w suwerenność narodową.

To, czy WHO rzeczywiście tworzy „tajną służbę zdrowia” wraz z nowym centrum, czy też jedynie chce poprawić wczesne wykrywanie pandemii, pozostaje kwestią sporną i, przynajmniej od czasu „doświadczenia koronawirusa”, jest wysoce wątpliwe z punktu widzenia demokracji, biorąc pod uwagę ówczesną rolę WHO.

Jedno jest jednak pewne: przyszła rola berlińskiego centrum WHO będzie miała decydujące znaczenie dla struktury władzy w globalnym zarządzaniu zdrowiem i rodzi głębokie pytania dotyczące kontroli, przejrzystości i praw obywatelskich.

