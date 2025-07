Autor: A.S. Bild: Wikipedia/Parlamentul Republicii Moldova | Pagina oficială Lizenz: CC0 1.0

Autor: A.S. Zdjęcie: Wikipedia/Parlamentul Republicii Moldova | Pagina oficială Licencja: CC0 1.0

Od czasu odejścia FDP z niemieckiego Bundestagu wokół partii zapadła cisza. Marie-Agnes Strack-Zimmermann może od czasu do czasu realizować swoje wojenne fantazje przeciwko Rosji w jednym lub drugim talk-show. Każdy, kto ma inne zdanie, jak ostatnio komunistyczny poseł do Bundestagu Dietmar Bartsch, jest przerywany i nie może dokończyć wypowiedzi. Strack-Zimmermann zna tylko dwie opinie: swoją własną i „błędną”.

Co FDP rozumie pod pojęciem „odnowy liberalizmu”

Cieszy więc fakt, że eurodeputowany Moritz Körner zagroził ostatnio wschodniemu sąsiadowi Niemiec, Polsce. Domaga się on nowych sankcji wobec Polski, jeśli jej nowy prezydent, kandydat prawicowo-konserwatywnej partii PiS, Karol Nawrocki, zablokuje „niezbędne reformy”:

„Jeśli nowo wybrany prezydent zablokuje niezbędne reformy państwa prawa swoim wetem, UE musi ponownie zamrozić fundusze”.

„Okres karencji dla problemów Polski związanych z państwem prawa” dobiegł końca, a „kredyt zaufania” otrzymany po wyborach parlamentarnych w 2023 r. został wyczerpany.

Na początku marca 2024 r. Komisja Europejska zatwierdziła uwolnienie około 137 mld euro z dotychczas zablokowanych środków unijnych dla Polski. Von der Leyen „nagrodziła” w ten sposób odwołanie prawicowego rządu w Warszawie. Jednak z jednej strony „zwycięzcy” pokłócili się między sobą, z drugiej zaś prezydent ma tam większe uprawnienia niż w Austrii czy Niemczech. W okresie sprawowania władzy w latach 2015–2023 większość parlamentarna pod przewodnictwem PiS dokonała między innymi nowych nominacji do polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Komisji Wyborczej Sądownictwa oraz poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Nie jest to niczym niezwykłym i ma miejsce również w innych krajach.

Również polityk FDP zajmująca się polityką europejską, Strack-Zimmermann, wyraziła „duże rozczarowanie” wynikiem polskich wyborów prezydenckich. W każdym razie oboje pokazują, co rozumieją pod pojęciem odnowy liberalizmu. W nadchodzących wyborach do parlamentu krajowego w Badenii-Wirtembergii na wiosnę FDP ma nawet szansę na przejęcie władzy. Przy odrobinie szczęścia wystarczy to do uzyskania większości przez Zielonych, SPD, Lewicę i FDP.

Artykuł ten ukazał się w ZURZEIT (autor A.R.), naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ.

***

UPADEK EUROPY ! CENZURA: Od Maja w Niemczech wycofana z handlu !!! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).