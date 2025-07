AUSTRIA: Koalicja przegranych wprowadza całkowity nadzór w ruch!

Nadzór nad komunikatorami nie jest niczym innym jak początkiem całkowitego cyfrowego nadzoru nad społeczeństwem. Podczas gdy radykalni islamiści nadal mogą budować swoje równoległe społeczeństwa bez przeszkód, działanie to jasno skierowane jest przeciwko krytykom rządu.

Chlanie i palenie dla finansowania WHO!

Używki takie jak tytoń, alkohol i słodkie napoje gazowane mają według woli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stać się o 50 procent droższe w wyniku wyższych podatków. Dochody mają zainwestować w WHO, która z powodu odejścia USA ma problemy finansowe.

Minister zdrowia, Nina Warken (CDU) z dyrektorem generalnym WHO Tedrosem Adhanomem na spotkaniu w Genewie.

Totalitarny rys Światowej Organizacji Zdrowia staje się coraz wyraźniejszy. 2 lipca WHO uruchomiła swoją nową inicjatywę „3 by 35”. Wzywa ona państwa członkowskie do zwiększenia rzeczywistych cen tytoniu, alkoholu i napojów słodzonych do 2035 roku o co najmniej 50 procent poprzez podatki zdrowotne. Rzekomo ma to na celu ograniczenie chorób przewlekłych, a także, aby „uzyskać ważne dochody publiczne”. Systemy zdrowotne są obecnie pod ogromną presją z powodu wzrostu chorób niezakaźnych (Non-Communicable Diseases, NCD), kurczącej się pomocy rozwojowej i rosnącego zadłużenia państwowego.

Badenia-Wirtembergia: Tylko mięso „HALAL” w szkołach

W Badenii-Wirtembergii „normalne jedzenie” z mięsem wydaje się być tym muzułmańskim, bez wieprzowiny. Wynika to z zgód, które są rozsyłane rodzicom uczniów.

Dzieci, które chcą uczestniczyć w szkolnym posiłku, muszą więc automatycznie jeść mięso pozyskane w sposób halal. Halal nie jest jednak nieszkodliwą alternatywą, w której tylko rezygnuje się z wieprzowiny – wręcz przeciwnie: Owieczkom, cielętom, kurczakom i krowom bez znieczulenia przecina się gardła. To czysta okrutność wobec zwierząt i jest to zabronione w UE, a tym samym również w Niemczech.

Dziennikarstwo jakościowe w państwowej telewizji: ORF martwi się o JEDNEGO deportowanego Syryjczyka

W finansowanej z przymusowych opłat telewizyjnych ORF martwią się o JEDNEGO deportowanego intensywnie przestępczego Syryjczyka.

Mógł zostać aresztowany w swojej ojczyźnie lub w drodze do niej. Nikt nie martwi się o jego ofiary. Jedna z teorii mówi, że już znów jest w drodze do Austrii, gdzie radośnie będzie żywiony pod następnym nazwiskiem.

AUSTRIA Sondaż: Policzek dla VfGH – tak duża jest oburzenie nad wyrokiem ORF

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który uznał obowiązkową opłatę ORF za zgodną z konstytucją, spotkała się z ostrą krytyką: Aktualny sondaż exxpress pokazuje, że ogromna większość wyraźnie odrzuca ten wyrok.

W aktualnym sondażu na żywo exxpress widzowie wyraźnie wypowiedzieli się na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego (VfGH) dotyczącej opłat ORF. Na pytanie „Czy uważasz, że wyrok VfGH w sprawie opłat ORF jest sprawiedliwy?” 95% odpowiedziało „Nie”.

Masowe odrzucenie pokazuje: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który klasyfikuje składkę na publiczną telewizję jako zgodną z konstytucją, spotyka się z szerokim sprzeciwem. FPÖ oskarża Trybunał Konstytucyjny o „fuszerkę”, a felietonista exxpress Andreas Unterberger określa wyrok jako „żart i obelgę roku” (exxpress donosił).

Obowiązkowe finansowanie propagandy państwowej bez odbiornika

Szczególnie absurdalne wydaje się FPÖ uzasadnienie, że także obywatele bez urządzeń odbiorczych – czyli bez telewizora, radia, smartfona czy dostępu do internetu – są zobowiązani do płacenia, ponieważ teoretycznie mają możliwość korzystania z ORF. Hafenecker kpi: „Według tej zasady można się zastanawiać, co będzie następne. Winieta autostradowa dla rowerzystów? Karty sezonowe na basen dla wszystkich narciarzy? Obowiązkowe bilety ÖBB dla każdego Austriaka?”

Czytaj więcej na exxpress.at

