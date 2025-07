In Wien sitzt ein 29-jähriger „Rumäne“ in U-Haft, weil er auf mindestens acht Frauen Fäkal-Attacken verübt haben soll. Dem Mann wird konkret vorgeworfen, sich aus einem mobilen Baustellen-WC Kot besorgt, diesen in Becher gefüllt und damit die Opfer beworfen bzw. diesen ins Gesicht geschüttet zu haben. Das Landesgericht geht von Tatbegehungs- und Fluchtgefahr aus, bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Freitag.

Der 29-Jährige ist dem Vernehmen nach geständig, behauptet jedoch, ihm sei das inkriminierte Vorgehen von anderen Männern aufgetragen worden. Da das Vorliegen einer maßgeblichen schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung nicht auszuschließen ist, hat die Staatsanwaltschaft einen psychiatrischen Sachverständigen beigezogen. Ein Gutachten soll klären, ob der Beschuldigte zurechnungsfähig und damit schuldfähig ist.

Anm.: Ob „schuldfähig“ oder nicht – solche Typen gehören sofort repatriiert, andernfalls besteht die Gefahr, dass der „Rumäne“ nach einem sündteuren Aufenthalt in einer Psychiatrie wieder als „geheilt“ auf die Allgemeinheit losglessen wird und vom Steuerzahler weiter durchgefüttert werden muß.

Linke und Nazi-Symbolik – Das „gute“ Hakenkreuz

Ein Landtagsvizepräsident der SPD malt ein Hakenkreuz auf einen Stimmzettel. Er stellt sich damit in eine ganze Reihe linker Politiker, die auch mit dem Hitlergruß auffallen. Hinterher heißt es immer, sie hätten es nur gut gemeint.

STUTTGART – Eklat in Baden-Württemberg: SPD-Landtagsvizepräsident malte Hakenkreuz auf Stimmzettel. Nachdem ein Stimmzettel mit Hakenkreuz im Landtag von Baden-Württemberg auftauchte, ist nun klar: Ein SPD-Abgeordneter steckt dahinter. Es handelt sich ausgerechnet um einen Landtagsvizepräsidenten. Daniel Born gab am Freitag zu, das Nazi-Symbol auf einen Stimmzettel gezeichnet zu haben, wie Medien übereinstimmend berichteten. Er tritt deswegen von seinem Amt zurück und aus der SPD-Landtagsfraktion aus. In einer Erklärung sprach Born von einer „Kurzschlußreaktion“. Seine Tat bezeichnete er als „schwerwiegenden Fehler“. Zugleich betonte Born, die AfD sei eine gesichert rechtsextreme Partei. Die Gewöhnung an die Partei lasse ihm keine ruhige Minute mehr. Weiterlesen auf jungefreiheit.de und den Kommentar „Das gute Hakenkreuz“ ebenfalls auf jungefreiheit.de

Anm.: Born zeichnete das Hakenkreuz hinter dem Namen eines AfD-Kandidaten auf den Zettel. Wäre das nicht aufgeflogen, hätte die AfD mit dieser Schweinerei zu kämpfen gehabt. Das wollte dieser Lump offensichtlich erreichen.

