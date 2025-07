Vertuschung! Jetzt erklärt die CDU NGO-Finanzierung zur „Verschlusssache“!

JULIAN REICHELT | Im Wahlkampf stellte die CDU 551 Fragen zur Steuerfinanzierung des NGO-Komplexes und Friedrich Merz erklärte: Links ist vorbei! Doch nach der Wahl möchte die CDU von ihren 551 Fragen nichts mehr wissen.

Zwölf Ministerien verweigerten uns die Auskunft, was mit den Fragen geschehen ist, das Außenministerium erklärte die Angelegenheit sogar zur „Verschlusssache“, weswegen unser großartiger Anwalt Joachim Steinhöfel nun vor Gericht zieht, um für Sie, für uns, für unser Land die Fakten zu erfahren. Die zentrale Frage lautet: Wer bekommt von wem wofür wieviel Steuergeld?

Wie die CDU weiter versucht, sich der Beantwortung der 551 Fragen zu entziehen, warum sie dies tut und welches Konzept sie – als Alternative zur Steuergeldverschwendung – scheut, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

Dazu passend:

Die FPÖ zeigt auf einer Pressekonferenz nicht nur den NGO-Skandal in Österreich, sondern auch das entsprechende Geschehen in der EU auf. Hier geht es um Beträge in Höhe von mehreren Milliarden Euro, die an Günstlinge verteilt werden. Bitte unbedingt ansehen!

