Nowe z psychiatryka na świeżym powietrzu UE: 500.000 euro na wrestling w Gambii przeciwko zmianom klimatycznym!

Tak użyteczne może być wrestling: Afrykańczycy mają dzięki temu stać się silniejsi i odporniejsi na skutki zmian klimatu spowodowanych przez UE. | Zdjęcie: zrzut ekranu welt.de przez Youtube

Szaleństwo, które coraz bardziej nas dotyka, osiągnęło już taki poziom, że można uwierzyć, iż mamy do czynienia z artykułami z magazynów satyrycznych. Najnowszy absurd dociera do nas nie z kliniki dla psychicznie chorych, lecz poprzez welt.de z Brukseli.

„Ludzie muszą wierzyć, że mamy do czynienia z szaleńcami!”

Muszą wierzyć? Lepiej powiedzieć: Niestety musimy stwierdzić, że tak jest. Zdumiewające jest to, że szaleńcy zawsze byli, tylko do niedawna trafiali do zakładów dla obłąkanych. Dziś natomiast zajmują stanowiska rządowe lub w UE i marnotrawią ciężko zarobione pieniądze podatników na cały świat. Niestety partie, które pozwalają na działania takich szaleńców, wciąż są wybierane przez oszukanych ludzi.

Jak widać na poniższym filmie, UE przekazała pół miliona euro na Gambię, aby promować tam walki wrestlingowe. To wszystko, oczywiście, ma szczytny cel: ludzie mają tam w Afryce stać się odporni na zmiany klimatu. Kto to odrzuca, jest albo „zaprzecza zmianom klimatycznym”, albo prawdopodobnie „rasistą”, jeśli nie od razu „nazistą”. Albo wszystkim razem.

Nie wierzysz w to? Proszę sam zobacz:

