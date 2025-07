Darmstadt – „Kwiaty“ polityki migracyjnej – Kontrola broni w środkach transportu

„Proszę wysiąść, kontrola broni“ mówi się ostatnio w komunikacji publicznej Darmstadt. Pasażerowie muszą na polecenie policji opuszczać autobusy i tramwaje, aby przejść kontrolę pod względem posiadania broni.

Wprowadzenie strefy zakazu posiadania broni w Hesji jako powód

Ostatnio autobusy i tramwaje w Darmstadt są kontrolowane przez policję pod kątem posiadania broni w sposób losowy, jak informowała również Frankfurter Rundschau.

Pasażerowie muszą w tym celu wysiadać z pojazdów, co potwierdzają liczni świadkowie.

Od wprowadzenia strefy zakazu posiadania broni w komunikacji publicznej (ÖPNV) w Hesji, policja może teraz kontrolować i przeszukiwać pasażerów w autobusach i pociągach, na przystankach i peronach bez potrzeby podawania powodów. Na przykład w Południowej Hesji w ostatnich miesiącach przeprowadzono kontrole na większą skalę.

Według tamtejszej komendy policji, w ciągu dwunastu dni kontrolnych w Darmstadt oraz podczas sześciu interwencji w powiecie Darmstadt-Dieburg, łącznie skontrolowano około 900 osób, a zabezpieczono 16 noży. Wśród nich były noże kieszonkowe, dywanowe, składane oraz sprężynowe. W centrum zainteresowania tych kontroli były autobusy i tramwaje, jak wyjaśniła rzeczniczka prasowa policji Andrea Löb na zapytanie Frankfurter Rundschau. Pojazdy były zatrzymywane, a wszyscy pasażerowie musieli wysiąść.

Sytuacje wyjątkowe dla nieskalanego obywatela

„To była dla mnie bardzo nieoczekiwana i nieprzyjemna sytuacja”, relacjonuje studentka z Rödermark w rozmowie z Frankfurter Rundschau. Jej tramwaj został zatrzymany 22 kwietnia w południe między przystankiem Schloss a Luisenplatz. Wszyscy pasażerowie musieli wysiąść i ustawić się w „U-kształt” przed radiowozami policyjnymi. Było tam 20 do 30 funkcjonariuszy. „Z każdej strony stali policjanci, aby zapewnić, że nikt nie może odejść.”

Następnie wszyscy byli przeszukiwania po kolei pod kątem noży, gazu pieprzowego lub podobnych przedmiotów. Zadawano także pytania, skąd pochodzą i dokąd jadą oraz czy są karani w przeszłości. Pewnego ucznia zapytano, czy ma nożyczki w plecaku. Dwunastolatek wydawał się „bardzo zaniepokojony”, wyjaśniła studentka. Sama przez kontrolę spóźniła się na umówione spotkanie.

Inny świadek opowiedział o kontroli 19 maja około godziny 18 na dworcu głównym. „Zauważyliśmy, że duża grupa policjantów czekała przy ścianie dworca, niedaleko przystanku, i zastanawialiśmy się, z jakiego powodu tam są.” Gdy wsiadł do tramwaju, nie ruszył. „Zamiast tego usłyszeliśmy komunikat, że przeprowadzana jest kontrola policyjna, wszyscy pasażerowie powinni opuścić tramwaj i podejść do policjantów.” Przy murze musieli ustawić się w kolejce przed tamtejszymi policjantami.

Inny świadek stwierdził, że „komunikat trwał wystarczająco długo, aby potencjalny sprawca mógł zostawić jakiś przedmiot na swoim miejscu.” Siedzenia nie były sprawdzane. Zauważono również, że osoby o ciemniejszej karnacji były kontrolowane dłużej i dokładniej.

Można przypuszczać, że to ma swoje uzasadnienie w doświadczeniu (przypis redakcji).

Kobieta z Darmstadt relacjonuje, że obserwowała liczne kontrole, podczas gdy autobusy i tramwaje zatykały się do absoletnych granic, ponieważ zawsze któryś pojazd był kierowany na bok. Cały rozkład jazdy był zakłócony.

Krytyka Zielonych dotycząca stref zakazu broni

Niemal zgodnie z oczekiwaniami Zieloni w Darmstadt krytykują te rozległe kontrole jako nieproporcjonalne i stanowczo sprzeciwiają się również wprowadzonej przez rząd krajowy strefie zakazu broni w całym transportie publicznym, jak ogłosili w komunikacie.

„Kontrola wszystkich pasażerów przy masywnym wystawieniu sił policyjnych nie tworzy poczucia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, powoduje irytację i niepewność” – wyjaśnił rzecznik Zielonych, Heiko Depner, w rozmowie z FR. Wcześniej policja miała prawo do kontroli w przypadku konkretnego podejrzenia przestępstwa. Wprowadzenie strefy zakazu broni umożliwia teraz kontrolę każdego bez uzasadnienia. To właśnie budzi krytykę Zielonych, którzy również w parlamencie głosowali przeciw temu wnioskowi.

Zgodnie z wypowiedzią rzeczniczki policji Löb, to dyrekcje policyjne decydują o tym, jak będą kontrolować zakaz broni. To zależy od dostępności kadry. Do tej pory wpłynęły tylko dwie skargi. Wielu obywateli z zadowoleniem przyjmuje kontrole.

Szczegóły dotyczące zakazu

Od 4 lutego w Hesji zabronione jest posiadanie broni w pojazdach transportu publicznego. Dotyczy to wszystkich broni palnej, bijącej, tnącej i kłującej, a także urządzeń do spryskiwania substancjami drażniącymi (z wyjątkiem sprayów obronnych dla zwierząt), urządzeń elektroshokowych oraz noży wszelkiego rodzaju, w tym noży kieszonkowych, kuchennych, tapicerskich oraz multitooli z nożem.

Wyjątek: jeśli nóż nie jest łatwo dostępny w torbie, można go mieć przy sobie.

Naruszenie zakazu jest wykroczeniem i może być karane grzywną do 10 000 euro. Broń i noże mogą być konfiskowane.

Wszystko to sprowadza się do tego, że konieczność takich działań bezsprzecznie należy przypisać wciąż trwającej, całkowicie niekontrolowanej polityce migracyjnej.

***

UPADEK EUROPY ! CENZURA: Od maja w Niemczech wycofana z handlu !!! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).