Antyimigracyjne demonstracje w 80 polskich miastach przeciwko polityce Tuska

Organizatorzy demonstracji oświadczyli: „Nie chcemy powtórki tego, co dzieje się w Europie Zachodniej – przestępczości, chaosu i utraty tożsamości narodowej”. W sobotę, na inicjatywę grupy opozycyjnej „Konfederacja” oraz we współpracy z klubami piłkarskimi, odbyły się demonstracje przeciwko polityce migracyjnej rządu Tuska i UE w około 80 polskich miastach, w tym w Warszawie.

W trakcie manifestacji powiewały polskie flagi i transparenty popierające ruch graniczny. W ciągu ostatnich kilku tygodni zorganizował on na zachodniej granicy jednostki obywatelskie przeciwko nielegalnym imigrantom deportowanym z Niemiec do Polski. Według organizatorów protesty są odpowiedzią na rosnącą liczbę nielegalnych przekroczeń granic i „bierną postawę rządu”.

„Dziś wychodzimy na ulicę w całej Polsce, aby powiedzieć, że mamy dosyć polityki masowej imigracji, która jest narzucana przez UE i wspierana przez rząd Donalda Tuska.”

– napisała „Konfederacja” w sobotę na „X”.

Rząd Tuska „czeka na instrukcje z Brukseli”

Podczas demonstracji kilku setek ludzi w Białymstoku, w pobliżu granicy z Białorusią, wiceprzewodniczący Sejmu i polityk „Konfederacji”, Krzysztof Bosak, skrytykował lewicowy rząd za „praktyczne porzucenie polityki migracyjnej” i za to, że „tylko czeka na instrukcje z Brukseli”. Bosak wezwał rząd do zamknięcia granicy dla migrantów deportowanych z Niemiec oraz do ochrony litewskich, ukraińskich, białoruskich i słowackich odcinków granicznych przed nielegalnymi imigrantami.

Prawo do użycia broni palnej

Ponadto żądano prawa do użycia broni przez funkcjonariuszy ochrony granic, policjantów i żołnierzy przeciwko naruszycielom granicy, jeśli ci nie będą się stosować do rozkazów funkcjonariuszy.

Według organizatorów i policji setki ludzi uczestniczyły w demonstracjach w Lublinie i Rzeszowie w Polsce Wschodniej, w Krakowie na Południu, w Toruniu i Łodzi w Polsce Centralnej, we Wrocławiu i Poznaniu na Zachodzie, a także w Szczecinie i Gdańsku. W Katowicach na Śląsku zebrało się około trzech tysięcy ludzi.

Ponadto w wielu miejscach uczczono młodą kobietę minutą ciszy, która w czerwcu w Toruniu została zgwałcona i następnie zamordowana przez imigranta.

Lewicowi kontrdemonstranci

W niektórych miastach, takich jak Warszawa, Łódź i Gdańsk, protesty były towarzyszone przez lewicowe kontrdemonstracje. Demonstranci byli oddzieleni od siebie przez policyjne bariery. (vadhajtasok)

Be like Poland 🇵🇱 ♥️ pic.twitter.com/EAlalsZ3Wn

Beautiful scenes out of Poland.

Krakow says no to mass immigration!

Polska od 2021 roku sprzeciwia się rosnącemu naciskowi migracyjnemu na odcinku granicy białoruskiej. Od 7 lipca wprowadzone zostały także kontrole na granicach niemieckiej i litewskiej.

The beautiful city of Gdansk filled with a sea of red and white and Poland stands as one across more than a 100 towns and cities with one message: „STOP MASS IMMIGRATION“.

Również lewicowe przeciwdemonstrujące grupy zostały rozpędzone przez polskich patriotów, obrażanych jako prostytutki, a ich plakaty z pro-migracyjnymi hasłami, takimi jak „Przyjmujcie migrantów, faszyści się wynoście”, zostały im odebrane.

Communists turn up to counter protest the Polish fightback against mass immigration, but were hugely outnumbered so bottled it.

Patriots took their placards off them 🇵🇱

pic.twitter.com/9nZuDtA9mC

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 19, 2025