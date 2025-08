EU-państwo podatkowe i cyfrowe pieniądze – powolna wywłaszczenie się zaczyna

Bild: shutterstock

Bruksela chce więcej pieniędzy, więcej władzy, więcej kontroli: Nowy model podatkowy CORE i cyfrowe euro to głębokie ingerencje technokratów UE w krajowe kompetencje i wolności obywatelskie. To, co jest maskowane jako reforma, w rzeczywistości stanowi kolejny krok w kierunku centralistycznej unii fiskalnej UE – kosztem wolności gospodarczej.

UE przechodzi z jednej ideologicznej pychy w drugą – tym razem chodzi o pieniądze. Dokładniej mówiąc: o jeszcze więcej pieniędzy z kieszeni przedsiębiorców, obywateli i państw narodowych. Dwa aktualne rozwinięcia pokazują, jak daleko Bruksela jest gotowa się posunąć, aby ustanowić się jako państwo podatkowe i kontrolujące.

Po pierwsze: nowy podatek korporacyjny UE „CORE”

Komisja Europejska planuje wprowadzenie podatku od obrotu dla firm z rocznymi przychodami powyżej 50 mln euro – niezależnie od lokalizacji – w ramach wieloletniego ram finansowych na lata 2028-2034. Nowa „Corporate Resource for Europe” (CORE) ma być oparta nie na zysku, ale bezpośrednio na obrocie. To nie tylko ekonomiczny absurd, ale frontalny atak na atrakcyjność lokalizacji, inwestycje i krajową suwerenność podatkową.

Barbara Kolm, rzeczniczka ds. gospodarki FPÖ, podkreśla: „Podatek oparty na obrocie jest ekonomicznie bezsensowny i niebezpieczny – zwłaszcza w czasach kryzysu czy w przypadku firm z niską marżą.” Szczególnie krytyczne jest to, że podatek ma dotyczyć także przedsiębiorstw spoza UE. To grozi ogromnym niekorzystnym położeniem konkurencyjnym dla europejskich lokalizacji – oraz wyraźnym impulsowym odpływem inwestycji dla międzynarodowych firm.

Nieprawidłowa jest także nieprzejrzystość: propozycja CORE została dyskretnie przeforsowana, a nie demokratycznie przedyskutowana. Bruksela działa obecnie jak fiskalny państwo cieni – bez względu na suwerenność czy zdrowy rozsądek gospodarczy. Rzecznik Komisji przewiduje wzrost budżetu UE z 1,211 do dwóch bilionów euro – to wzrost o 800 miliardów. Kolm domaga się zamiast tego: „Żadnych nowych podatków – więcej efektywności, mniej regulacji, więcej subsydiarności!”

Po drugie: cyfrowe euro – trojański koń kontroli

To, co jest sprzedawane pod przykrywką „innowacji”, w rzeczywistości stanowi narzędzie nadzoru o ogromnym potencjale nadużyć. Cyfrowe euro, jak mówi minister finansów SPÖ Marterbauer, ma „uzupełniać gotówkę”. Jednak Kolm słusznie ostrzega: „To, co zaczyna się jako uzupełnienie, często kończy się jako substytut.” Historia daje jej rację.

UE planuje „warunkowe płatności” – czyli transakcje, które będą uwalniane tylko pod określonymi warunkami. Funkcję tę mogą kontrolować dostawcy zewnętrzni lub instytucje państwowe. Innymi słowy: pośrednia programowalność. Samo pieniądze nie będą „inteligentniejsze” – ale dostęp do nich już tak.

W przyszłości można będzie określić, kiedy, gdzie i na co można wydawać swoje pieniądze. Budżety CO₂, świadczenia socjalne związkowe, czarne listy, geofencing – technicznie nie ma z tym problemu. Kolm jasno widzi to jako atak na autonomię prywatną: „To znacznie subtelniejsze niż dzisiejsze de-bankowanie. To władza kontrolna w cyfrowej formie.”

Również ekonomicznie cyfrowe euro to iluzja. Nie ma jasno zdefiniowanego problemu w płatnościach, ani nie ma potrzeby dla interoperacyjności czy przelewów w czasie rzeczywistym ze strony EBC. Istnieją już prywatne rozwiązania. Kwestia kosztów pozostaje nierozwiązana – podobnie jak ochrona danych, dostępność offline czy wiele portfeli. A: Austria nie jest nawet reprezentowana w decydującej „Grupie Rozwoju Zasady”. Płacimy, ale nie możemy zabrać głosu.

Podsumowanie:

UE coraz bardziej odsuwa się od wolnego rynku, od suwerenności narodowej i od samodzielnego obywatela. Plany podatkowe, takie jak CORE, oraz waluty cyfrowe, takie jak programowalny euro, nie są postępem – są objawami technokratycznego centralizmu, który nie jest już demokratycznie legitymizowany, a jedynie sam się zarządza.

Nie potrzebujemy suwerenności podatkowej UE, cyfrowych walut przymusowych, ani nowej armii biurokratycznej. Potrzebujemy odpowiedzialności osobistej, konkurencji, ochrony lokalizacji i wolności finansowej – oraz rządu federalnego, który w końcu powie „dość“.

