Człowiek często zastanawia się, co palą w Brukseli. Podejrzewamy: specjalnie certyfikowana trawa w jakości bio z oznaczeniem Fairtrade i długotrwałym działaniem. Najnowszy pomysł: samoloty mają latać naokoło, aby wydalać spaliny gdzie indziej. To nie żart.

Lot na Majorkę przez Syberię?

Tak donoszą obecnie niemieckie media – nawet “ Frankfurter Rundschau „. A jeśli to tam jest napisane, to biorą to na poważnie. Tło: Bruksela podejrzewa nowy rodzaj ocieplenia atmosferycznego spowodowanego turbinami samolotowymi. Tym razem nie przez CO₂, ale przez to, co wychodzi z wydechów samolotów. Piloci powinni lepiej latać nad innymi obszarami, gdzie emisje spalin nie mają znaczenia. Prawdopodobnie leci się z Berlina na Majorkę przez Syberię, Indie i pustynię Kataru. Chociaż trwa to dziesięć godzin, to powietrze nad Niemcami pozostaje wolne od smug. Żeby jaskółki nie zgubiły drogi do zimowiska.

Powód: złe smugi kondensacyjne…

Otóż: smugi kondensacyjne rzekomo zatrzymują ciepło. Nawet jeśli przez ten okrężny lot spala się więcej paliwa, to i tak jest lepsze dla klimatu. Od stycznia linie lotnicze muszą dokumentować, kiedy i gdzie powstają takie smugi. Dane trafiają bezpośrednio do Brukseli. Może wkrótce do kokpitu dołączy unijny komisarz ds. emisji. Kto narysuje za dużo linii, dostaje punkty karne w sumieniu. O chemicznych śladach, które godzinami widać na niebie, jednak się nie mówi. Smugi paliwa znikają szybko. Czy może to wszystko jest manewrem, aby odwrócić uwagę od manipulacji pogodą? Zwolennicy teorii spiskowej o chemtrails tak czy inaczej w to wierzą.

Podczas gdy Europa zmienia trasy lotów, my przenosimy prawdziwy brud do Azji. Nasza przemysł przenosi się tam, gdzie nie ma certyfikatu klimatycznego. Chiny budują nowe elektrownie węglowe z tygodniową regularnością. Nawet Niemiec jeździ elektrykiem z prądem z Saksonii i Brandenburgii, gdzie dymiące elektrownie węglowe produkują energię. Ale kierowca elektryka ma czyste sumienie, bo z jego samochodu nie wydobywają się żadne spaliny. Czy to nie jest czysty szaleństwo?

Obsesja klimatyczna jako nowa religia.

Przypominam: natura produkuje rocznie 800 miliardów ton CO₂. Człowiek około 40. Niemcy: poniżej miliarda. To tylko 0,1 procenta. Noblista powiedział: „To tak, jakby opróżnić cały stadion na olimpiadzie berlińskiej aby szukać jednego komara.“ Walka z CO₂ stała się religią, a ci wierni nawet tego nie zauważają.

Kto dziś leci na Majorkę, nie walczy już tylko z bagażem, ale z logiką z Brukseli. Niebo musi wyglądać czysto. Nie dla środowiska, ale dla sumienia. Dla jaskółek. I dla dobrego wrażenia. A joint z Brukseli? Musi być wyjątkowy. Prawdopodobnie neutralny pod względem emisji. Ale z długotrwałym działaniem. (TPL)

***

