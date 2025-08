Drużyny szturmowe Antifa: Anty-AfD – akcja: Samoujawnienie partii blokowych-Demokratura (Filmy)

W międzyczasie nawet zagorzałe wrogo nastawione do AFD media systemowe zastanawiają się, że wspomniane działania finansowanych przez państwo NGO, takich jak sfrustrowane wiekiem „Babcie przeciwko prawicy”, tworzą oczywiście obraz niszczący demokrację, ponieważ wyraźnie ukazują niepowodzenie, a co więcej: kolaborację lewicowego państwa i kontrolowanych przez nie organów.

„Protesty przeciwko Weidel: Dlaczego strefa zakazu nie działała?” (BILD)

– zastanawia się „Bild”, zdumiony. Najwyraźniej także dlatego, że w ten sposób zrobiono AFD odwrotną przysługę: „Wiceprzewodniczący frakcji AFD Frohnmaier domaga się powtórzenia wywiadu” – i to słusznie.

Policja przepuszcza lewicowych radykałów do strefy zakazu

Wyobraźmy sobie:

„Zaledwie 25 demonstrantów i technicznie zaawansowany bus z lewicowymi aktywistami” (Bild)…

…mogli swobodnie – bez przeszkód od policji – wtargnąć do świętego miejsca każdej parlamentarnej demokracji, tzw. „strefy zakazu”.

Warto zaznaczyć: Została ona ustanowiona na podstawie gorzkich doświadczeń po upadku Republiki Weimarskiej w wczesnej Bundesrepublik Niemiec: ponieważ wówczas komunistyczne i faszystowskie bojówki przerażały parlamentarzystów podczas wykonywania swojego prawa do wyrażania opinii.

„Jednak w niedzielę po południu aktywiści w środku strefy zakazu krzyczeli w kierunku szefowej AFD Alice Weidel podczas wywiadu letniego ARD na tarasie budynku Marie-Elisabeth-Lüders.” (Bild)

Wszystko to dostarcza wystarczającej ilości materiału do wręcz niesamowitej teorii spiskowej: ponieważ w uporządkowanej strefie wokół dzielnicy rządowej nie można tak po prostu demonstrować. A jednak:

„Demonstracja w strefie zakazu musi być zatwierdzona przez berlińską policję, a dodatkowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec… Nie było żadnych aresztowań.“ (BILD)

Cała akcja sprawia katastrofalne wrażenie: ponieważ skrajna lewica, którą „Bild” eufemistycznie nazywa „prowokatorami”, „w ogóle nie zgłosiła demonstracji i oszukała władze!” Aha: „oszukała”! W zapewne najlepiej strzeżonym miejscu w Niemczech.

Stawia więc „Bild“ pytanie:

„Dlaczego policja nie interweniowała?“

Pełne pół godziny… …

…„krawatowy autobus mógł swobodnie strzelać z 100-kilowatowego systemu nagłośnieniowego”. – w tym „specjalne syreny powietrzne armii USA i syreny ochrony cywilnej”.

Teraz policja ma rzekomo „wewnętrznie zająć się”

… „dlaczego żaden funkcjonariusz na miejscu nie interweniował”.

Bo policja była przecież obecna. Nawet dwa śmieszne mandaty za wykroczenia (naruszenie ustawy o wolności zgromadzeń) wystawiono odpowiedzialnym za zgromadzenie.

Mówiąc wprost: niemiecka policja pozwoliła lewicowo ekstremalnym emerytkom, ich wnukom i samozwańczej grupie „artystów” z ich antycznym „Adenauer SRP+” autobusem działać swobodnie. I to pomimo, że …

…„lewicowo radykalna grupa „Zentrum für politische Schönheit”, która sama postrzega się jako kolektyw artystyczny i traktuje swoją pracę protestacyjną jako sztukę, ciągle krążyła wokół strefy zakazu. Potem zatrzymała się w Paul-Löbe-Allee.” (Bild)

Potencjalnie zagrażająca państwu i społeczeństwu

„W strefie zakazanej z słupkami i całkowitym zakazem zatrzymywania się. Autobus z głośnikiem jest nie tylko słyszalny, ale również dobrze widoczny w wywiadzie.”

Gdyby pojawiły się tam osoby z niepełnosprawnością ruchową, faszystowscy obywatele z Reichu, jednostki antyterrorystyczne, w tym Federalna Straż Graniczna, miałyby niezłą zabawę… Ponadto w przeszłości takich mobilnych gigantów używano jako pojazdy terrorystyczne.

Antifa-Frust-Singles über Generationen miteinander vereint

Teraz oczywiście może zrozumieć to nienawidzące AfD dziennikarstwo głębszy sens powiedzenia Gandhiego:

„Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, potem cię zwalczają. A potem wygrywasz!”

Ponieważ:

„Lewicowi aktywiści swoją akcją zakłócającą bardziej pomogli AfD niż zaszkodzili.” (BILD)

Dlatego martwią się już także przedstawiciele partii blokowych, jak sekretarz generalny CDU Carsten Linnemann:

„Jeśli chce się wzmocnić AfD, to dobrze jest zakłócać takie wywiady.”

Ponieważ wyborców nie można ani ignorować, ani „zniszczyć krzykiem”.

Desavouiert jest również po raz n-ty lewicowy nadawca ARD. Ponieważ…

…„wzrasta presja na nowe wywiady z AfD, ponieważ w wyniku akcji chuligańskiej niewiele było słychać.“

Markus Frohnmaier, wiceprzewodniczący frakcji AfD w Bundestagu, krótko podsumowuje to dla „Politico”:

„W takiej sytuacji ARD powinna była uciec do studia na uczciwy, nieskrępowany wywiad.”

I: Oczekuje, „że rozmowa zostanie powtórzona w uczciwych warunkach.”

Dla liderki AfD Weidel to doskonała okazja:

„Tak właśnie wygląda, gdy #tagesschau przeprowadza #letni wywiad z AfD w rządzonym przez CDU Berlinie – podczas gdy w tle protestuje chór NGO.”

So sieht es übrigens aus, wenn die #tagesschau ein #Sommerinterview mit der AfD im CDU-regierten Berlin führt – während im Hintergrund der NGO-Chor protestiert. Einschalten ab 18 Uhr in der ARD – da gibts das ganze Interview zu „hören“… pic.twitter.com/aY7AQVHOmU — Alice Weidel (@Alice_Weidel) July 20, 2025

Blokowe partie CDU burmistrza na imprezie LGBTQ

Ma rację! Ponieważ rządzący burmistrz CDU, Kai Wegner, woli zabiegać o poparcie, niż zajmować się utrzymywaniem praworządności w Berlinie, podczas swojego spaceru po lesbijskim i gejowskim festiwalu miejskim, w sobotę w lewicowo-radykalnym Nollendorf-Kiez. (BILD)

Manifestuje się to w stanowisku „Centrum na rzecz piękna politycznego”…:

„Najlepszy letni wywiad, jaki ARD kiedykolwiek przeprowadziło z faszystami.”

…to tylko coraz głębsza polityczna głupota i polityczne samobójstwo lewicowych przegranych AfD-sfrustrowanych.

ARD jako prymitywny lewicowy nadajnik propagandowy

Obecnie ARD musi znosić kompromitujące pytania:

„Ewa: Jak to możliwe, że interviewer w pełnym stadionie piłkarskim może przeprowadzać wywiad z zawodnikiem niemal bez hałasu, podczas gdy nie ma to być możliwe, gdy źródło hałasu znajduje się około 100 metrów dalej, jak w wywiadzie z Weidel? Z tego powodu instytucja finansowana z przymusowych abonamentów jest oskarżana przez wiele osób o to, że zakłócenie było zamierzone.” (focus)

Można rozpoznać to tzw. dziennikarstwo zaangażowane po tej „formie próby wpływania na publiczność zawsze po tym, że nieprzychylni politycy nie powinni być przesłuchiwani przez interviewera, lecz obalani.” (focus)

***

UPADEK EUROPY ! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

„KATAKLYPSE NOW: 100 lat upadku Zachodu (Spengler) Dekonstrukcja poprawności politycznej.“

Książkę można zamówić bezpośrednio u Elmar Forstera dla czytelników „UME” drogą pocztową (w tym dedykacja) w cenie 24,50 EUR (w tym koszt przesyłki i osobista dedykacja) pod adresem: ungarn_buch@yahoo.com

Węgierski korespondent Elmar Forster, od 1992 roku wydalony Austriak na Węgrzech, broni w swojej książce „Węgry, wolność i miłość – apel na rzecz oczernianego narodu i jego walki o prawdę” („Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“) swojej wybranej ojczyzny przed zachodnimi kampaniami oszczerstw. Bestseller Amazonu jest dostępny dla czytelników „UME” w cenie 17,80 zł (z dostawą pocztową i osobistym dedykacją) bezpośrednio u autora pod adresem: ungarn_buch@yahoo.com

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).