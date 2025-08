BERLIN: Urząd chce w tym roku 40.000 naturalizacji

Tucker Carlson o Niemczech: Ostra krytyka niemieckiej polityki i samo-nienawiść

W wybuchowym wywiadzie z Paulem Ronzheimerem amerykański publicysta Tucker Carlson rozmontowuje niemiecką politykę i jej elity. W swoim rodzinnym gospodarstwie w Nowej Anglii mówi o Trumpie, Ukrainie i migracji, jednak jego ostra krytyka niemieckich polityków oraz „samoodrzucenia” Niemców rzuca się w oczy.

Carlson wygłosił miażdżące opinie na temat niemieckiego kierownictwa, które określił jako „śmieszne” i odpowiedzialne za upadek Niemiec.

Zdjęcie: Tucker Carlson (C) Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Tucker Carlson nie zostawił w Interview na niemieckim kierownictwie suchej nitki. Polityków takich jak Olaf Scholz i Friedrich Merz określił jako „śmiesznych” i „karłów”, którzy prowadzą Niemcy do katastrofy gospodarczej i kulturalnej. Szczególnie oburzyła go obecność 33.000 do 35.000 amerykańskich żołnierzy na niemieckiej ziemi.

Angela Merkel została obciążona winą za „zniszczenie” Niemiec przez masową migrację i została nazwana „przestępczynią”, ponieważ jej polityka uczyniła kraj mniej bezpiecznym i zamożnym. „Wasze przywódcy was zdradzili” – podkreślił i wezwał Niemców, aby swoją złość kierowali na swoich polityków, a nie na zewnętrzne wrogie obrazy, takie jak Wladimir Putin.

Tucker Carlson o tym, jak elita przeprowadza demoniczne rytuały w zamian za władzę.

„To nie chodzi o seks. To sprawa duchowa… To dreszcz emocji, by zniszczyć niewinność. A to jest definicja zła.”

Tucker Carlson on how the elite class performs demonic rituals in exchange for power. „It’s not about sex. It’s a spiritual thing… It’s the thrill of destroying innocence. And that is the definition of evil.“ pic.twitter.com/UESHe4Rhj0 — Tucker Carlson Network (@TCNetwork) July 18, 2025

Berlin: Urząd planuje w tym roku 40.000 naturalizacji

Wyciek z Urzędu do Spraw Imigracji w Berlinie wywołuje oburzenie z powodu szaleństwa naturalizacji w stolicy.

Pracownik dostarcza bulwersujące szczegóły na temat urzędów i procesu naturalizacji do prasy:

❗️ W ubiegłym roku urząd świętował z tortem (!) osiągnięcie 20.000 naturalizacji. Ta liczba została osiągnięta w 2025 roku już po sześciu miesiącach. I to nie jest przypadek:

❗️ Urząd wyznaczył ambitne cele i chce w tym roku podwoić liczbę naturalizacji do 40.000.

❗️ Interesujące są także wymagania wobec pracowników. Wygląda na to, że nie są oni oceniani głównie według poprawności procesów, które obsługują, lecz według liczby wydanych naturalizacji.

❗️ „Musimy dostarczać wysokie liczby naturalizacji”, relacjonuje informator. Na każdego pracownika przypada co najmniej osiem naturalizacji tygodniowo. Kto spełni ten wskaźnik, ma prawo do pracy zdalnej jako nagrody.

Prowadzi to do sytuacji, w której naturalizowane są także osoby, które nie spełniają wymagań.

❗️ „Mój najdrastyczniejszy przypadek to to, że nie chciałem wydać certyfikatu kandydatce do naturalizacji, ponieważ po prostu za słabo mówiła po niemiecku”, relacjonuje informator. Musiał dosłownie błagać swojego przełożonego o przynajmniej opóźnienie naturalizacji.

W kwestii obronności – Hurrelmann domaga się służby obowiązkowej dla seniorów: „Młodzi dają z siebie wiele”.

Klaus Hurrelmann, badacz pokoleń, wzywa do wprowadzenia obowiązkowej służby również dla seniorów. Starsi powinni po zakończeniu kariery zawodowej bardziej angażować się w zadania społeczne. Ponadto opowiada się za elastycznym wiekiem emerytalnym.

„Muszą także spłacić te ogromne długi, które właśnie na nich zrzucamy” – mówi Hurrelmann.

[…] Socjolog Klaus Hurrelmann opowiada się za większym zaangażowaniem starszych ludzi w zadania społeczne. „Powinniśmy omówić, jak zadania społeczne, takie jak wzmocnienie zdolności obronnych, mogą być realizowane przez wszystkie pokolenia” – powiedział w wywiadzie dla „Spiegla”. Wzywał: „Na końcu życia zawodowego, tak.” Również starsi ludzie powinni wnieść swój wkład. Uważa, że jest niesprawiedliwe obciążać tylko młodszych tą odpowiedzialnością. „Oczekiwanie, że młodsi w razie kryzysu sami będą bronić kraju, jest niesprawiedliwe.”

Kanzler Merz obiecuje lobbyistom raj podatkowy

Podczas gdy ciężko pracujący obywatele muszą oddać ponad dwie trzecie swoich dochodów w formie podatków bezpośrednich i pośrednich, Friedrich Merz czyni superbogatych jeszcze bogatszymi! Na spotkaniu lobbystów z przedstawicielami finansowej oligarchii, odtwórca roli kanclerza w Niemczech obiecał stworzenie raju podatkowego dla międzynarodowego wielkiego kapitału.

Niemiecki kanclerz Friedrich Merz podczas spotkania z brytyjskim premierem Keirem Starmerem w Londynie 17 lipca 2025 roku.

Prywatny wielki kapitał ma inwestować w zniszczone Niemcy. Oczywiście zrobi to tylko wtedy, gdy będzie mógł na tym dobrze zarobić. To wie także kanclerz Friedrich Merz, który ma za sobą lukratywną karierę w zarządzie majątku BlackRock o wartości 12,5 biliona dolarów. Jeśli to od niego zależy, Niemcy mają stać się rajem dla „wielkich inwestorów”. Warunki omawiał nie z ludnością – lecz z samymi beneficjentami przy „okrągłym stole”. Ich wdzięczność jest mu zapewne znana.

