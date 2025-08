Globalistów strach Portugalia – Odważna polityka imigracyjna

Portugalia całkowicie niespodziewanie przyjęła teraz daleko idącą reformę imigracyjną. Niegdyś „wzorcowy uczeń” UE, kraj ten z pewnością zaskoczył nie tylko Europę, ale również „ciągnące za sznurki“ elity.

Czy to sygnał dla Europy?

W zaskakującej i nieoczekiwanej decyzji Portugalia przyjęła teraz daleko idącą reformę imigracyjną, która wysłała „falę szokową” po kontynencie, jak informowały również uncutnews.

Ta potencjalnie przełomowa ustawa, która została przyjęta przez portugalski parlament w lipcu 2025 roku, oznacza dramatyczną zmianę w dotychczasowej hojne polityce imigracyjnej kraju. Rigorystycznie zamyka luki prawne i wprowadza surowsze przepisy dotyczące pozwoleń na pobyt i obywatelstwa. Reforma, napędzana przez rząd centroprawicowy z poparciem nacjonalistycznej partii Chega, po raz kolejny sygnalizuje rosnący opór również w Portugalii przeciwko niekontrolowanej imigracji w Europie.

Pojawia się uzasadnione pytanie, czy inne narody podążą za tym przykładem.

Systematyczne zamykanie „luk”

W centrum portugalskiej reformy imigracyjnej znajduje się zniesienie tzw. mechanizmu „zgłoszenia zainteresowania”, regulacji, która wcześniej pozwalała nieudokumentowanym migrantom wjeżdżać do kraju i później ubiegać się o legalny status pobytu, przedstawiając umowę o pracę i składki na ubezpieczenie społeczne. System ten, który krytycy opisywali jako jeden z najbardziej hojnym w Europie, uczynił Portugalię magnesem dla niekontrolowanej imigracji. Setki tysięcy ludzi skorzystały z tej regulacji, aby dostać się do kraju, co oczywiście prowadziło do przeciążenia usług publicznych, rosnącej przestępczości i destabilizacji całych społeczności.

Nowe przepisy zamykają tę lukę. Od teraz imigranci, którzy chcą ubiegać się o status pobytu, muszą posiadać ważną wizę jeszcze przed przyjazdem. Przekraczanie granicy, na przykład z Hiszpanii, bez odpowiednich dokumentów i oczekiwania na szybkie zalegalizowanie staje się przeszłością.

Kraj z plecami do ściany

Portugalia, mały kraj z gospodarką mocno obciążoną długami, w ostatnich latach coraz bardziej cierpiała z powodu skutków swojej liberalnej polityki imigracyjnej. Podczas gdy zamożni imigranci dzięki kontrowersyjnemu programowi „Złotego Wiza” podnieśli ceny nieruchomości, usługi społeczne były też w pełni obciążone kosztami związanymi z opieką nad nielegalnymi imigrantami.

Frustracja społeczeństwa rosła, gdy sąsiedztwa zmieniały się z dnia na dzień, przestępczość wzrastała, a system zdrowotny i socjalny osiągał swoje granice. Wybuchły protesty nie tylko przeciwko polityce imigracyjnej, ale także przeciwko obciążeniom gospodarczym wynikającym z zobowiązań międzynarodowych, takich jak wsparcie finansowe dla Ukrainy, które w Portugalii spotkało się z masową krytyką.

Wsparcie reformy ze strony lewicy.

Ciekawe jest to, że nawet części rządzącej partii socjaldemokratycznej, która tradycyjnie znana jest z bardziej liberalnego podejścia, poparły reformę. To pokazuje, jak głęboko zakorzeniona jest w portugalskim społeczeństwie chęć zmian. Nawet w kraju, który uznawany jest za jedno z najbardziej postępowych w Europie, cierpliwość społeczeństwa najwyraźniej osiągnęła swoje granice. W przeciwieństwie do Europy Środkowej, tutaj ludowi się słucha i odpowiednio reaguje.

Nie wszyscy zgodzili się na reformę. Partia komunistyczna i lewicowy blok w Portugalii, zgodnie z przewidywaniami, głosowały przeciwko zmianie przepisów i ostrzegały w znany sposób, że będzie ona prowadzić do kryminalizacji ubóstwa.

Czy będzie to „wzór do naśladowania” dla Europy?

Portugalska reforma rodzi także pytanie, czy znajdzie „naśladowców” w Europie. Kraje takie jak Włochy i Dania już zaczęły zaostrzać swoje przepisy azylowe, podczas gdy Francja boryka się z masowymi niepokojami, a Holandia z załamaniem rządu z powodu sporów o imigrację. Portugalia, która przez długi czas uchodziła za wzorcowy przykład liberalnej polityki imigracyjnej, może teraz stanowić wzór dla innych narodów borykających się z podobnymi problemami.

Reforma pokazuje, że nawet w krajach progresywnych nastrój może się zmienić, gdy obciążenia związane z niekontrolowaną imigracją stają się zbyt duże.

Główne media milczą uparcie

Interesującym aspektem debaty jest niewątpliwie brak relacji w mediach. Skeptycyzm wobec mediów potwierdzają anegdoty, takie jak przypadek dziennikarza CNN, który przerwał generałowi mówiącemu prawdę o konflikcie na Ukrainie słowami „mylisz się”, nie argumentując jednak merytorycznie. Takie incydenty potęgują niewątpliwie wrażenie, że wielkie domy medialne manipulują opinią publiczną zamiast obiektywnie relacjonować wydarzenia.

Globaliści w panice?

Reforma imigracyjna Portugalii jest więc czymś więcej niż tylko zmianą polityki krajowej. Jest to jasny sygnał dla globalistycznych elit, które przez długi czas przedstawiały otwarte granice i niekontrolowaną imigrację jako nieuniknione. Reforma pokazuje, że nawet w kraju uznawanym za socjalistyczny i postępowy głosy obywateli, które mają dość obciążeń związanych z imigracją, mogą zostać usłyszane.

Reforma imigracyjna Portugalii niewątpliwie oznacza punkt zwrotny, nie tylko dla samego kraju, ale być może dla całej Europy. Nie ma wątpliwości, że przynajmniej w Portugalii era otwartych drzwi dobiegła końca raz na zawsze.

***

UPADEK EUROPY ! TERAZ ponownie w sprzedaży! Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494 W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Nowa publikacja: Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą” Do zamówienia bezpośrednio ze strony: https://www.buchdienst-hohenrain.de/ https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).