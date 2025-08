700 mln opłat – ORF, ale dostarcza 28 godzin powtórek

Austriacka Telewizja Publiczna (ORF) stoi w obliczu krytyki za swój program.

Pomimo rocznych przychodów wynoszących około 710 milionów euro z opłat oraz dodatkowych dotacji rządowych (bony na odliczenie VAT, reklamy firm związanych z państwem), dostarcza, według analizy serwisu internetowego „exxpress”, słaby program.

W środę (23 lipca 2025) ORF 1 i ORF 2 miały razem nadawać przez 28 godzin powtórki i materiały archiwalne – to prawie 60% dziennego czasu nadawania od godziny 6:00 do 6:00 następnego dnia.

Antygermański rasizm: Syryjczyk torturował 13-letniego ucznia

To, co miało miejsce w styczniu tego roku na granicy czesko-niemieckiej, wzbudza przerażenie nawet wśród zatwardziałych obserwatorów rozwoju przestępczości w Niemczech.

18-letni Syryjczyk z niemieckim paszportem przez wiele godzin w sadystyczny sposób znęcał się nad 13-letnim chłopcem – a po rozprawie wyszedł jako wolny człowiek z Sądu Rejonowego w Dreźnie.

Sąd Rejonowy w Dreźnie: Syryjczyk i praktykant opieki nad osobami starszymi Mohammad I. został zwolniony po wyroku w zawieszeniu.

[…] „Nie można uwierzyć, że 18-latek może zrobić coś takiego 13-latkowi”, jąkał się nawet sędzia Rüdiger Baumann, osłupiały podczas rozprawy. Faktycznie: oskarżony znęcał się nad swoją ofiarą przez kilka godzin w czeskim miasteczku granicznym Hřensko; czyn ten miał miejsce 18 stycznia 2025 roku. Mohammad I. uwięził 13-latka i zmusił go do poniżających działań, takich jak całowanie ziemi i lizanie kosza na śmieci. Te okrutne sceny oskarżony kazał nagrać innemu 13-latkowi, który również pochodzi z kręgu znajomych ofiary.

[…] Jako powód swojego czynu oskarżony podał, że był „w trudnej sytuacji finansowej”. Nie wiadomo, w jaki sposób skromne finanse miałyby tłumaczyć znęcanie się nad 13-letnim chłopcem. […] Nie można go deportować dzięki niemieckiemu paszportowi, który otrzymał jako karta klubowa i „kartę nie idź do więzienia”. Szczególnie absurdalne: I. jest poważnie praktykantem w opiece nad osobami starszymi, co w sądzie zostało uznane przez jego adwokatów za pozytywną prognozę społeczną i dowód na udaną integrację.

Podatek od śladów kondensacyjnych? Linie lotnicze protestują przeciwko nowemu szaleństwu klimatycznemu UE

Podczas gdy miliony Europejczyków wyruszają na letni urlop, Bruksela zmusza linie lotnicze do kolejnego szaleństwa w ochronie klimatu: ślady kondensacyjne nagle uznawane są za zagrożenie – a linie lotnicze mają za to słono płacić. Branża jest oburzona.

Podczas gdy miliony Europejczyków wsiadają do samolotów w kierunku Majorki czy Grecji, nowy przepis UE wywołuje zdumienie w branży lotniczej: od początku roku linie lotnicze muszą przy każdym locie szczegółowo dokumentować, kiedy, gdzie i w jakich warunkach mogą powstawać ślady kondensacyjne – czyli te białe smugi na niebie, które dotychczas nikt nie postrzegał jako problemu.

Powód: Bruksela uznaje je za nowe zagrożenie klimatyczne – w niektórych przypadkach nawet bardziej niebezpieczne niż CO₂. Propozycja: samoloty w przyszłości powinny unikać wilgotnych warstw powietrza, w których mogą powstawać długotrwałe smugi. Krótko mówiąc: unikać śladów kondensacyjnych – niezależnie od kosztów. Skutek: objazdy, większe zużycie – i rosnące ceny biletów.

