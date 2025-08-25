Islamizacja zyskuje na sile: Szkoła w Gelsenkirchen cieszy się z wyłącznie halalowych posiłków

W rządzonym przez CDU Nadrenii Północnej-Westfalii ma miejsce nowy akt uległości. „Wszystkie potrawy są halal“, cieszy się szkoła ogólnokształcąca Erle z Gelsenkirchen na swojej stronie internetowej. W stołówce szkolnej od dłuższego czasu rezygnuje się z wieprzowiny, teraz dołącza także oficjalny certyfikat islamski. Odpowiedzialny dostawca halal o nieszkodliwej nazwie „Kuchnia Mamy“ zaopatruje również osiem innych szkól w okolicy.

To już nie jest teoria spiskowa: Coraz więcej szkół w Niemczech przestrzega islamskich przepisów żywieniowych szariatu. Niemieckie dzieci w przyszłości nie będą mogły jeść wieprzowiny z powodu źle rozumianej tolerancji, podczas gdy niemieccy rzeźnicy nie będą mogli dostarczać mięsa dostawcom, ponieważ nie posiadają certyfikatu halal. Społeczna przemiana nie omija również stołówek szkolnych.

Czytaj więcej na kenjebsen

Bürgergeld można śmiało nazwać „pieniędzmi dla obcokrajowców”

Poniższa statystyka Federalnej Agencji Pracy pokazuje odsetki odbiorców Bürgergeld według obywatelstwa w marcu 2025 roku.

Niemcy są reprezentowani jedynie w 5,2%.

Na koszt podatników: Ukrainka finansuje operację piersi z zasiłków socjalnych

Delikatne odkrycie w ośrodku azylowym doprowadziło BKA do śladów oszustw socjalnych: z państwowym wsparciem nie opłacono podstawowych potrzeb, lecz drogą operację plastyczną.

W wiedeńskim Bundeskriminalamt (BKA) od siedmiu lat działa grupa zadaniowa „SOLBE” przeciwko oszustwom w zakresie świadczeń socjalnych – i to z dużym sukcesem. Bilans jest imponujący: od 2018 roku zidentyfikowano 25.156 podejrzanych i złożono 23.653 zawiadomień. Suma strat, według brygadiera BKA Geralda Tatzgerna, wynosi już 135,6 miliona euro.

[…]

Podczas rutynowej kontroli w ośrodku azylowym śledczy natknęli się na leżący rachunek za operację plastyczną. Można go było przypisać Ukraince, która z państwowym wsparciem powiększyła usta i piersi.

Czytaj więcej na exxpress.at

Nieocenzurowane protokoły RKI: Nie było „pandemii niezaszczepionych”

Nie było w ogóle pandemii. Rząd federalny przekazywał „nauce” wytyczne – a obie strony wspólnie oszukiwały opinię publiczną. […] Obraz jest wstrząsający. Zjawi się: To nie „nauka” doradzała polityce, lecz polityka wydawała nauce wytyczne. A obie strony wspólnie oszukiwały opinię publiczną.

Minister zdrowia federalnego miał „uprawnienia do wydawania poleceń” także w odniesieniu do dokumentów technicznych, czyli fachowych. W październiku 2021 roku napisano:

„Minister zalecał wszystkim przyjęcie szczepionki przypominającej”, mimo że ta nie była jeszcze zalecana.”

W innym miejscu jest napisane:

„Minister zalecał podwójne szczepienie ozdrowieńców”, chociaż nie zgromadzono jeszcze żadnych danych w tej sprawie.”

5 listopada 2021 roku w protokołach znajduje się zapis:

„W mediach mówi się o ‹pandemii niezaszczepionych›. Z fachowego punktu widzenia to jest nieprawidłowe.”

Cała populacja przyczynia się do tego. Pytanie brzmi: „Czy należy to poruszyć w komunikacji?”

Odpowiedź brzmi nie, ponieważ nawet minister zdrowia federalnego w każdej konferencji prasowej w sposób niezgodny z faktami i świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd, rozsiewając kłamstwo o „pandemii niezaszczepionych”

Czytaj dalej na weltwoche.ch

AUSTRIA: Kickl ostrzega w liście: WHO będzie miała całkowitą kontrolę nad Austrią

Planowana umowa pandemii WHO oraz zmiany Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) nie są w Austrii przyjmowane bez sprzeciwu: lider FPÖ, Herbert Kickl, ostro krytykuje plany Światowej Organizacji Zdrowia i kieruje swoje ostrzeżenie bezpośrednio do dyrektora generalnego WHO, Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.

Kickl ostrzega przed rozkazami cenzury WHO, foto APA

W otwartym liście Herbert Kickl wyraża poważne obawy dotyczące reform, które mają przyznać WHO daleko idące uprawnienia w przypadku międzynarodowych kryzysów zdrowotnych. Szczególnie problematyczne zdaje się być dla przewodniczącego FPÖ to, że dyrektor generalny w przyszłości miałby samodzielne prawo ogłaszać „pandemiczną sytuację kryzysową” – definicja, którą Kickl określa jako „niejasną i dowolnie rozciągliwą”. „Epidemie, wojny, katastrofy środowiskowe czy nawet zmiany klimatyczne mogą stać się przyczyną”, ostrzega lider FPÖ Kickl.

Czytaj więcej na exxtra24.at

USA znoszą przepisy dotyczące emisji spalin i zakaz silników spalinowych

W Stanach Zjednoczonych znoszone są przepisy dotyczące ograniczenia CO₂ w samochodach. Tym samym zakaz silników spalinowych również przestaje obowiązywać. To oznacza radykalną zmianę kursu dla przemysłu motoryzacyjnego.

W USA czeka nas duża zmiana w ochronie środowiska: Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zamierza znieść swoją dotychczasową odpowiedzialność za emisję gazów cieplarnianych z pojazdów. Oficjalnie ogłosił to szef EPA Lee Zeldin. Chodzi o zniesienie regulacji „Endangerment Finding” z 2009 roku.

Czytaj więcej na auto-motor-und-sport.de

