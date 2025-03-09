Covid-dyktatura, chaos migracyjny: Rekordowa liczba Niemców na uchodźstwie

Rekordowa liczba 270 000 Niemców opuściła Niemcy w roku 2024. Aż z grupy najlepiej wykształconych, najbardziej aktywnych zawodowo osób w wieku od 25 do 49 lat. Emigracja jest prawie dwukrotnie wyższa niż w roku 2010. Powód: frustracja związana z biurokracją, wysokimi podatkami i rosnącą niepewnością, wzrastająca przestępczość, szczególnie jako skutek kultury powitania, popycha wielu ludzi za granicę.

Niepokojące: To, co kiedyś było wyjątkiem, staje się coraz bardziej masowym zjawiskiem – przede wszystkim wśród dobrze wykształconych specjalistów, osób samozatrudnionych i przedsiębiorców.

Koniec marzeń

Julia i Philipp Ramjoué żyli kiedyś swoim wyimaginowanym marzeniem niemieckiego burżuazji: studia, bezpieczna praca – ona jako główny szkoleniowiec w firmie energetycznej, on jako programista sztucznej inteligencji – potem zakup własnego domu w pobliżu Augsburga i dziecko.

Z represjami ze strony niemieckiego państwa w czasie pandemii Covid nadszedł punkt zwrotny:

„Wtedy wyruszyliśmy w podróż w poszukiwaniu samego siebie.”

– relacjonuje Julia, 32 lata, „Handelsblatt”.

W końcu oboje zrezygnowali z pracy, założyli GmbH w celu ochrony przyrody i gatunków przy pomocy sztucznej inteligencji. Lecz już wkrótce napotkali paraliżujące przeszkody administracyjne:

„Zaczęliśmy być coraz bardziej zmęczeni tym systemem.” – mówi Philipp, 33 lata.

Kilkumiesięczny pobyt w Tanzanii w 2022 roku zmienił wszystko:

„Czuliśmy się tam bardziej jak w domu, niż kiedykolwiek w Niemczech.” – wspomina Julia.

Na początku 2025 roku nastąpił ostatni krok: po sprzedaży domu pożegnanie z przyjaciółmi, a następnie, razem z córką, matką Julii i dwoma kotami, nowy początek w wschodnioafrykańskim Aruszy.

„Każdy cud trwa trzy dni“ – O zapominaniu, wybaczaniu, zaczynaniu na nowo

Nasz korespondent węgierski, były Austriak na wygnaniu od 1992 roku, ma dokładnie takie same doświadczenia w swojej nowej ojczyźnie, na Węgrzech:

„Węgry uczyniły mnie szczęśliwszym człowiekiem, niż byłem wcześniej w Austrii: Nic lepiej nie charakteryzuje węgierskiej duszy niż to powiedzenie: „Każdy cud trwa trzy dni.”

Mówi o umiejętności zapominania, które pewnego dnia przechodzi w ciche wybaczenie: Bo po pewnym czasie na Węgrzech nie ma już czarnych ksiąg, w których zapisane są przewinienia bliźnich… Życie pozostaje otwarte na zawsze nowe początki…

I w tym sensie na Węgrzech nie mają także miejsca takie dystopijno-destrukcyjne egzemplarze jak lewicowa poprawność polityczna, która nie znajduje podatnego gruntu… Na przykład Węgry nigdy nie prowadziły debaty na temat kolonializmu wobec Austrii, w której to sytuacji kraj znajdował się od przegranej bitwy pod Mohacsem, 1526 – 1918, w rzeczywistości.” (Elmar Forster, zobacz link na końcu artykułu: „Ungarn – mon amour…“)

„Niemcy wykrwawiają się

Sprawa Ramjou nie jest jedynym przypadkiem.

Według „Federalnego Urzędu Statystycznego” w roku 2024 niemal 270.000 Niemców opuściło kraj – prawie dwa razy więcej niż w roku 2010. Pomiędzy tymi latami miały miejsce kryzysy Covid i uchodźczy, które dystopijnie zmieniły kraj. Szczególnie niepokojące: dotyczy to przede wszystkim grupy wiekowej między 25 a 49 rokiem życia, czyli najaktywniejszej zawodowo:

„Od czasu koronawirusa emigracja wyraźnie wzrosła.”

Christoph Heuermann, założyciel firmy doradczej „Staatenlos”, w rozmowie z „Handelsblatt”.

I tendencja ta trwa: między styczniem a kwietniem 2025 roku już ponad 93.000 Niemców emigrowało. Może zostać ustanowiony nowy rekord.

Statystyka przedstawia bardziej wymowne obraz: Największe napływy do exilu miały miejsce od 2015 i 2020 roku…: Niemcy zamieniają się w społeczną dystopię: z frustracji dawnych lewicowych emerytów i singli, beneficjentów minimalnego dochodu i islamizowanej strefy migracyjnej… (Migrations-No-go-zone…)

