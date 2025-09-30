Afro-Boat-Refugees zabijają 72 pasażerów z powodu „czarów”

Wiadomość o przestępstwie, które prawie można określić jako archaiczne na europejskie standardy, stała się publiczna: nielegalni afrykańscy migranci dokonali prawdziwego masakry na łodzi w drodze na Wyspy Kanaryjskie. Zginęło 72 osoby – jak donosi „Daily Mail”.

Statek miał utkwić w sieciach w drodze do Hiszpanii i przez dwa tygodnie pozostawał na morzu. Niektórzy z pasażerów postanowili zabić innych, aby przeżyć, ponieważ nie było wystarczająco wody i jedzenia dla wszystkich. Oprócz tego oskarżyli swoje ofiary o czary.

Spośród 320 nielegalnych imigrantów na pokładzie tylko 248 dotarło na Wyspy Kanaryjskie. Ponad 20 podejrzanych o morderstwo zostało umieszczonych w ośrodkach przyjmujących. Ciała zostały znalezione w pobliżu Wysp Kanaryjskich i najprawdopodobniej zostały wyrzucone za burtę. Przeciwko 20 do 30 migrantom, którzy obecnie przebywają w ośrodkach dla uchodźców na Wyspach Kanaryjskich, prowadzone jest śledztwo w związku z podejrzeniem „egzekucji” na morzu – jak donosi hiszpańska agencja informacyjna „okdiario”.

Łódź uchodźcza miała dryfować przez ponad tydzień w Atlantyku, zanim została uratowana przez hiszpańską straż przybrzeżną z powodu problemów z silnikiem około 265 mil przed Wyspami Kanaryjskimi, po tym jak przechodzący statek towarowy 24 sierpnia zaalarmował o sytuacji.

Już w czerwcu, według hiszpańskiej policji, wydarzył się podobny incydent: w morzu przed Balearami znaleziono ciała pięciu migrantów, skrępowanych u rąk i nóg.

Rodziny zabitych mężczyzn, wszyscy Somalijczycy, później poinformowały, że zostali oni skrępowani w trakcie rytuału śmierci.

