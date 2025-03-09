web analytics

USA – Liczba osób niepełnosprawnych eksplodowała od 2021 roku

Vonmarian pilarski

Sep. 1, 2025 #2021, #Liczba, #niepełnosprawni, #USA

Obraz: Patti Smolian / Netflix

Niedawno opublikowane dane Biura Statystycznego amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ujawniają przerażające fakty. Liczba osób z niepełnosprawnościami w USA osiągnęła kolejny rekordowy poziom.

Ponad milion w zaledwie trzy miesiące

W lipcu tego roku przybyło 234 000 nowych przypadków niepełnosprawności. W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba wzrosła o łącznie 1,11 miliona Amerykanów, jak również donosi uncutnews.

Amerykański analityk danych Ed Dowd zwraca uwagę, że od lutego 2021 roku odnotowano wzrost o 19,6 procent, czyli 5,89 miliona ludzi. Jego komentarz na ten temat to „katastrofa”. Oczywiście, ten, kto ma złe myśli, może dostrzegać jakieś powiązania z „szczepionkami przeciwko COVID-19”.

Wielu obserwatorów reaguje z niedowierzaniem na takie liczby. Lekarka Mary Talley Bowden pyta: „Czy ktoś w Ministerstwie Zdrowia w ogóle zwracał uwagę?”.

Patolog Ryan Cole widzi przyczynę w bardzo jasny sposób, „genowy zastrzyk”, co ma oznaczać jego określenie dla szczepionki mRNA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku sierpnia prezydent Donald Trump ogłosił na swojej platformie mediów społecznościowych Truth Social, że zwolni szefową Biura Statystyki Pracy, Erikę McEntarfer.

To ogłoszenie nastąpiło bezpośrednio po raporcie na temat rynku pracy z dnia poprzedniego, który pokazał, że wzrost zatrudnienia w USA w lipcu był znacznie poniżej oczekiwań.

Trump oskarża teraz McEntarfer o manipulowanie danymi z powodów politycznych.

