WIEN: Syryjczyk awanturował się w kościele, chce być deportowany!

Ponieważ mężczyzna chciał wrócić do swojej ojczyzny, Syrii, wymyślił sobie szczególny plan. W piątek w kościele w Wiedniu-Mariahilf najpierw awanturował się z gaśnicą, a później zaatakował policjanta. Ostatecznie trafił do aresztu z innego powodu.

43-letni Syryjczyk pragnie wrócić do domu i sięgnął po nietypowe środki w kościele w Mariahilf. (Zdjęcie: Andi Schiel)

[…] Chętny do powrotu uchwycił pierwszy lepszy przedmiot, ciężką gaśnicę, wyrwał ją z uchwytu i ruszył wzdłuż korytarza w stronę ołtarza. Tam szalał z środkiem gaśniczym, podczas gdy proboszcz kościoła Mariahilfer z niedowierzaniem obserwował ten nietypowy spektakl i natychmiast wezwał policję.

Mimo polecenia funkcjonariuszy, aby odłożył gaśnicę, jego zachowanie coraz bardziej eskalowało. Zaatakował policjanta i dodatkowo wykonał groźny gest w kierunku broni służbowej. W związku z tym służby aresztowały 43-latka i przewiozły go do aresztu.

Symulacja demokracji UE i wolność słowa ukazuje siebie

Von der Leyen stoi na scenie i odpowiada na protesty jednego z obywateli: „Na szczęście mamy tutaj wolność słowa – w Moskwie już by pana aresztowano!“

A podczas gdy to mówi, krzykacz zostaje aresztowany przez policję!

Nie ma lepszego przykładu europejskiego hipokryzji niż ten.

🇪🇺 LMAO: “Thanks god we have free speech, if we would be in Moscow people would be arrested”

— Von Der Leyen to a guy who is being arrested for speaking up There is no better show of European hypocrisy as this … lol pic.twitter.com/OhhDgn5gvG — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 7, 2025

Syryjki zwiększają wskaźnik urodzeń w Austrii

Syryjki w Austrii mają przeciętnie 3,3 dziecka – prawie trzy razy więcej niż Austriaczki. Również w kwestii wieku przy pierwszym porodzie znacznie odstają od średniej.

Nowy „Statystyczny Rocznik Migracji i Integracji” Funduszu Integracyjnego, stworzony we współpracy ze Statystyką Austrii oraz Ministerstwem Integracji, jasno pokazuje różnicę: żadna grupa nie rodzi w Austrii więcej dzieci niż kobiety z Syrii.

Podczas gdy średnia liczba dzieci przypadająca na kobietę w Austrii wynosi 1,31, Austriaczki mają 1,22 dziecka. Syryjki natomiast rodzą przeciętnie 3,3 dziecka – i w ten sposób znacząco przewyższają wszystkie inne grupy pochodzenia. Kobiety z Afganistanu i Iraku osiągają ten wynik, jednak procent Syryjek ma szczególne znaczenie, ponieważ od czasu fali uchodźców zwiększyła się ich obecność w Austrii.

Stary materiał ZDF na temat zmiany klimatu wywołuje zamieszanie w sieci

17-letni materiał ZDF przeżywa właśnie wirusowy powrót – i powoduje gorące debaty. W tamtym czasie publiczna telewizja była znacznie bardziej sceptyczna wobec zmiany klimatu i podkreślała naturalne zmiany klimatu Ziemi. Reakcje w mediach społecznościowych wahają się od entuzjastycznego poparcia po ostrą krytykę obecnej polityki stacji.

Materiał telewizyjny ZDF z 2007 roku aktualnie robi furorę w sieci. W nim wiadomości „heute” pokazują wycofywanie się lodowców alpejskich – i jednocześnie stwierdzają, że miało to miejsce wielokrotnie w ciągu ostatnich 10 000 lat, długo przed industrializacją. W niektórych okresach Alpy były prawie wolne od lodu, jak wtedy mówiono, co przedstawiano jako dowód na nieustanną, naturalną zmianę klimatu. Jasna wiadomość materiału: Klimat w historii Ziemi rzadko był stabilny, a zmiana była jedyną stałą.

(z EU, bez EU)

