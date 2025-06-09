Conor McGregor als Präsidentschafts-Kandidat -„Zeit für eine Veränderung!“ (Video)

Conor Anthony McGregor, legendärer irischer Boxer, will nun das Land als Präsident führen. McGregor, der als erster einen Meisterschaftsgürtel in zwei Gewichtsklassen gleichzeitig errang, Federgewicht und Leichtgewicht, will nun in die Politik gehen.

Via „X“ sandte er folgende Botschaft an die Iren:

„Bürger Irlands, es ist Zeit für echte Veränderungen! Als Präsident werde ich keinen Gesetzentwurf unterzeichnen, bevor er nicht dem Volk vorgelegt wird! Wenn Sie meinen Namen auf dem Stimmzettel für die Präsidentschaftswahl sehen möchten, wenden Sie sich bitte noch heute an Ihre örtlichen Bezirksräte und bitten Sie sie, mich zu nominieren. Unsere Repräsentanten sind das Rückgrat unserer Gemeinschaften. Sie arbeiten härter und tun mehr für die Menschen als die Mitglieder des Oireachtas, die dieses Land immer wieder im Stich lassen. Wenn Sie ein Mitglied sind, das das Gefühl hat, dass Ihre Stimme ignoriert wird, Ihnen die Hände gebunden sind und Ihre Gemeinschaft ignoriert wird, dann stehen Sie bitte zu mir. Nominieren Sie mich und ich gebe Ihnen die Plattform und die Kraft, wirklich zuzuhören. Wenn Sie für McGregor stimmen wollen, müssen Sie jetzt damit beginnen. Rufen Sie noch heute Ihren lokalen Vertreter an und fordern Sie Veränderungen. Ar aghaidh, ar son na hÉireann!”

Irland ist mittlerweile zu einer der brutalsten Meinungs-Diktaturen innerhalb der Woke-EU verkommen: Wurden doch in letzter Zeit zwar immer mehr Demonstrationen wegen illegaler Migration organisiert – die größte Veranstaltung fand im April statt… Doch reagiert das linke Establishment mit Massenverhaftungen von Patrioten und Migrationsgegnern

Offizieller Termin der irischen Präsidentschaftswahl ist Freitag, der 24. Oktober 2025, wenn in Irland die Wahl des neuen Präsidenten stattfindet.

Citizens of Ireland, the time for real change is now! As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first! If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

