Europa: Kontynent w duchowym zamroczeniu!

W wrześniu mija dziesięć lat od nielegalnego otwarcia granic dla syryjskich uchodźców, które nie było niczym innym jak deklaracją wojny ze strony przestępczych globalistów przeciwko europejskim narodom. W pewnym momencie szaleństwo to będzie porównywane z wybuchem II wojny światowej.

FRANZ FERDINAND | Tło stanowiły kryminalne, naruszające prawo międzynarodowe wojny agresywne tych globalistycznych bandytów na czele z USA przeciwko Irakowi, Afganistanowi, Libii i, co najważniejsze, Syrii.

Te przestępcze wojny wyparły miliony ludzi z ich rodzimych terenów, którzy znaleźli się w obozach dla uchodźców. Ostatnim impulsem do rozpoczęcia ruchu uchodźczego syryjskich uchodźców była brakująca kwota około 65 milionów euro na ich wyżywienie w obozach dla uchodźców!

Kolejnym kluczowym czynnikiem przyciągającym była słynna, osławiona wypowiedź Merkel: „Das schaffen wir” („Damyradę”), która w sposób dosłowny zignorowała obowiązujące przepisy prawne i dosłownie wezwała uchodźców do przyjazdu do Niemiec, do kraju, w którym dla uchodźców miała płynąć mleko i miód.

Uchodźcy najpierw przyszli pieszo do Budapesztu, a stamtąd pociągiem do Austrii i Niemiec. Wówczas austriacki kanclerz Werner Faymann był gotowym pomocnikiem Merkel. Wypowiedź Merkel na temat Faymanna: „Kiedy przychodzi do mnie, nie ma własnego zdania, gdy odchodzi, ma moje zdanie!”

Ten absurd nie byłby możliwy bez współpracy mediów. Smutnym wydarzeniem, które pomogło przełamać tamę, było odkrycie 71 ciał uchodźców w porzuconej chłodni 27 sierpnia 2015 roku w Parndorfie w austriackim Burgenlandzie. Ta historia nawet w ostatnich dniach była wielokrotnie odtwarzana w prasie, aby uzasadnić cały ten absurd retroaktywnie. Media wokół tych uchodźców były bez precedensu. Złośliwe w tej kampanii medialnej było to, że odwoływano się do pozytywnych cech ludzi, takich jak gotowość do pomocy i miłość do bliźniego. U starszych, bezdzietnych kobiet mobilizowano instynkty macierzyńskie.

To, co jednak „entuzjaści przyjmowania uchodźców” przeoczyli, to fakt, że wiwatowali nad upadkiem Europy. Coś takiego jest możliwe tylko wśród całkowicie zubożałych ludzi, którzy nie mają pojęcia o podstawach własnego istnienia. Wciąż słyszało się zdanie, szczególnie od młodzieży, która w swoim życiu nigdy nie pracowała: „Pieniądz to nie problem, pieniędzy jest wystarczająco dużo!”. Ci głuptasy najwyraźniej nie zrozumieli w swoim życiu różnicy między należnością a posiadaniem. Oba to „pieniądze”! Tymczasem cała Europa cierpi z powodu ciągle rosnącego zadłużenia publicznego, ciągle rosnących podatków i opłat, a w konsekwencji emigracji firm i deindustrializacji. Oszustwo klimatyczne, szaleństwo migracyjne oraz wojna z Rosją o obszar postsowiecki są przyczynami spirali spadkowej, w której dzisiaj znajduje się Europa!

Przyszłość w dobrych rękach: Emeryci są zastępowani przez importowanych specjalistów.

Niech pamiętają, ile nonsensów opowiadała nam kłamliwa prasa o użyteczności uchodźców:

– Młodzi, przeważnie mężczyźni-uchodźcy mają odmłodzić nasze starzejące się Europę i płacić emerytury dla baby boomers! Wszyscy są pilnie potrzebnymi „specjalistami”.

– Nawet Sebastian Kurz, ten tak popularny polityk ÖVP i kanclerz, kiedyś wyznał, że uchodźcy są lepiej wykształceni niż przeciętny Austriak!

W międzyczasie nie można już zaprzeczyć, że migracja zapoczątkowała koniec naszego państwa opiekuńczego: W Europie istnieje już wiele badań, które są jednak przemilczane przez kłamliwą prasę, dotyczących prawdziwych kosztów migracji ludzi z obcych kulturowo regionów świata (np.: Długoterminowy wpływ fiskalny imigrantów w Holandii, różnicowany według motywu, regionu źródłowego i pokolenia, Instytut Ekonomii Pracy).

Przykłady:

– Średnie koszty migranta z Afryki przez całe jego życie wynoszą 625 000 euro! Odpowiednie koszty dla uchodźców z Bliskiego Wschodu wynoszą 475 000 euro.

– Te koszty, jak już wiemy, są bardzo wiarygodne. Nawet austriackie media głównego nurtu donoszą o wielu migrantach, którzy po prostu odmawiają nauki języka niemieckiego, przez co stają się nieprzydatni na rynku pracy. Ci ludzie muszą być po prostu utrzymywani dożywotnio!

W Norymberdze są dumni z wyniku multikulturalizmu: szczególnie dama w modnym zielonym stroju (na zdjęciu w centrum) budzi nadzieję na przyszłość.

„Eurazjo-negroidalna rasa przyszłości“

Celem globalistów była i jest zmiana demograficzna Europy. Merkel nie bez powodu otrzymała „Nagrodę Coudenhove-Kalergiego” za swoje zbrodnie.

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi dokładnie przepowiedział powstanie negroidalnej mieszańca. Na dowód można przytoczyć cytat z jego dzieła „Praktyczny idealizm” na stronie 23:

„Człowiek dalekiej przyszłości będzie mieszańcem. Dzisiejsze rasy i kasty padną ofiarą coraz większego przezwyciężania przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjo-negroidalna rasa przyszłości, zewnętrznie podobna do staroegipskiej, zastąpi różnorodność narodów różnorodnością osobowości.”

Tego rodzaju „eurazjo-negroidalna rasa przyszłości” nie ma wspólnej podstawy. Narody, jako historyczne jednostki, mają być przezwyciężone. Powinno powstać babelońskie zamieszanie językowe i wiele niekompatybilnych wartości obok siebie. Tego rodzaju mieszanka narodowa jest zatem według zasady „dziel i rządź” szczególnie łatwa do tyranizowania i kontroli. To są „wartości” „wolności”, „demokracji” i „praw człowieka” według gustu zbrodniarzy ludzkości!

***

