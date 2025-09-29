Policja poszukuje Ismaila Alhaj Husseina: To sprawca z tramwaju w Dreźnie, który zranił Amerykanina w twarz
Po brutalnym ataku nożem w tramwaju w Dreźnie policja i prokuratura publicznie poszukują 20-letniego Syryjczyka. Mężczyzna, Ismail Alhaj Hussein, jest podejrzewany o to, że w noc z niedzieli zranił młodego Amerykanina w twarz nożem typu cutter.
+++
„Przyjeżdżają!”: 800.000 afgańskich uchodźców z Iranu z celem ucieczki do Niemiec
Od ponad trzech dekad Afganistan należy do krajów, z których ludzie uciekają do Niemiec. Wojna, terroryzm, polityczna niestabilność, a ostatnio powrót talibów zmotywowały miliony do ucieczki – wielu z nich znalazło i wciąż znajduje schronienie w Europie, szczególnie w Niemczech.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Niemczech mieszkało około 461.000 osób z afgańskim pochodzeniem imigracyjnym. Z tego około 366.000 przyjechało jako „uchodźcy poszukujący ochrony”. Z nich 282.700 zostało uznanych za uchodźców. W ten sposób Afgańczycy stanowią drugą co do wielkości grupę tzw. „uchodźców poszukujących ochrony” w Niemczech – zaraz po syryjskich uchodźcach.
Zgodnie z oficjalnymi danymi rządu w Teheranie do 20 marca 2026 roku – na koniec irańskiego roku kalendarzowego – ma zostać deportowanych kolejnych 800.000 obywateli Afganistanu. Ogłosił to minister spraw wewnętrznych Eskandar Momeni w rządowej gazecie Tehran Times.
+++
Austriacki kraj związkowy kończy kulturę powitania: Świadczenia zostaną zawieszone
Kraj Salzburg z dniem 1 września znosi kilka świadczeń rodzinnych dla ubiegających się o azyl. Radna krajowa FPÖ, Svazek, ogłasza „koniec finansowej kultury powitania”, a komuniści wskazują na manewr odwracający uwagę.
Odpowiedzialna wicepremier, Marlene Svazek (FPÖ), mówiła o „końcu finansowej kultury powitania”. Osoby, które w Austrii korzystają z podstawowego wsparcia, otrzymują już zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne, dodatek na odzież, kursy językowe i inne świadczenia. Dodatkowe wsparcie dla rodzin nie jest więc uzasadnione. „Wyraźnie wskazujemy, że te pieniądze przeznaczone są tylko dla rodzin z Salzburga”, wyjaśniła Svazek.
+++ REMIGRACJA +++
Liczba przestępców seksualnych w Londynie według narodowości
