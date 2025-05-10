13-Jähriger richtet Blutbad in Schweden an – Orbán mit Botschaft an schwedischen Ministerpräsidenten (VIDEO)

Blutspuren am Tatort

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es im Zentrum von Gävle, Schweden zu einer Massenschießerei: Dabei wurden sechs Menschen teils schwer verletzt, vier von ihnen befinden sich noch im Krankenhaus wie die schwedische „Dagens Nyheter“ berichtet. Dabei nahm die Polizei einen 13-jährigen Jungen unter dem Verdacht des sechsfachen versuchten Mordes und eines mit Waffen begangen Verbrechens fest.

Die Schießerei hatte sich in den frühen Morgenstunden des Samstags um 1:48 Uhr Ortszeit in der Kungsgatan-Straße ereignet. Kurz darauf nahm die Polizei den Verdächtigen unweit des Tatortes fest, verhörte ihn und übergab ihn wegen Strafunmündigkeit den Sozialbehörden. Ein riesengroßes Problem in Schweden: Organisierte Banden rekrutieren immer mehr Minderjährige für ihre Verbrechen…

Unter den insgesamt sechs Menschen befanden sich auch Minderjährige, vier sind noch im Krankenhaus, zwei Verletzte durften bereits nach Hause.

Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán kommentierte den Angriff via „X“:

„Mein tiefstes Beileid gilt dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson und dem schwedischen Volk nach der schrecklichen Schießerei in Gävle. Wir beten für die Opfer, ihre Familien, ihre Eltern und alle Schweden, die in ihren eigenen Gemeinden Sicherheit suchen.“ Schweden: Migrantische Kindersoldaten sorgen für Rekord-Morde in Banden-Kriegen und explodierende Kriminalität Schweden unter Schock: Vater in Stockholm von Drogenbanden neben Sohn erschossen

