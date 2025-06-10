„Rumänischer Staatsbürger“ stach 8-mal (!) auf 11-jährige Passantin ein

Großbritannien – Der 33-jährige Ioan Pintaru hat eine Schülerin (11) mit einem Messer attackiert als sie mit ihrer Mutter den Leicester Square in London besuchte. Die 11-jährige Touristin war Berichten zufolge aus Australien angereist war, um Taylor Swift live zu sehen.

Mädchen in Schwitzkasten genommen und acht Mal auf das 11-jährige Kind eingestochen

Pintaru soll das Mädchen in einen Schwitzkasten genommen und dann achtmal auf sie eingestochen haben. Helfende Passanten kamen dem Mädchen zu Hilfe und verhinderten so weitere Verletzungen, wie es hieß. Sie erlitt Verletzungen im Gesicht, an der Schulter, am Handgelenk und im Nackenbereich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zunächst wurde angenommen, dass auch ihre Mutter verletzt worden sei, doch das Blut aus den Wunden ihrer Tochter wurde fälschlicherweise für ihr eigenes gehalten. Die Polizei bestätigte, dass der Verdächtige keinem der Opfer bekannt war und dass die Messerattacke derzeit nicht als terroristischer Akt behandelt wird. Der Messerstecher wurde in Untersuchungshaft genommen.

Der rumänische Staatsbürger bekannte sich schuldig eine vorsätzliche Körperverletzung begangen zu haben. Er gab auch zu, einen Gegenstand mit einer Klinge – ein Steakmesser – mit sich geführt zu haben. Pintaru, der vor Gericht einen Dolmetscher in Anspruch nahm, plädierte auf nicht schuldig im Sinne der Anklage wegen versuchten Mordes. Die Staatsanwältin erklärte, dass es ab dem 27. Oktober zu einer Verhandlung über die noch offene Anklage kommen werde. Quelle: The Sun

