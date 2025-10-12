Wirtschaftskrieg eskaliert: Trump kündigt gegen China neue Tarife über 100% an!

Am Ende droht der US-Wirtschaftskrieg in die geplante Seeblockade überzugehen | Quelle: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Public domain, via Wikimedia Commons & Insert AI von UM

Der atlantische Hegemon hat sich daran gewöhnt, gegen andere Länder nach Belieben austeilen zu lassen. Das ging lange Zeit gut, doch funktioniert inzwischen nur noch partiell und vor allem gegen schwache Länder.

Die USA scheint es darauf anzulegen, den

Wirtschaftskrieg gegen China immer weiter anzuheizen

Von REDAKTION | Mittlerweile haben sich die globalen Machtverhältnisse stetig zu Lasten des Westens verschoben, sodass die vormalige anglo-amerikanische Dominanz seit der Jahrtausendwende immer stärker unter Druck gerät.

Genauer gesagt, hat der Niedergang der USA schon mit dem Jahr 1972 bzw. mit dem Ende der Währungsordnung von Bretton Woods (1944) eingesetzt. Damals hatte der kollektive Westen im Verbund mit der Hochfinanz beschlossen, die sich ausweitende US-Schuldenblase künftig „dauerfest“ und „permanent“ zu machen, durch:

Casinokapitalismus – das heißt, über spekulative Schweinwerte plus Insiderhandel, um nicht mehr ausreichende Wertschöpfung eigener Realwirtschaft wettzumachen!

stete Refinanzierung der ausufernden US-Schuldenblase durch die kollektiven Gläubigerländer bzw. Exportnationen über die nächsten fünf Jahrzehnte und hinaus.

Nach 53 Jahren scheint das Limit besagter Finanzakrobatik „made in Atlantic“ nun erreicht. Die westliche Wertegesellschaft steht inzwischen vor folgender Wahl:

Kollektiver Staatsbankrott mit Eingeständnis eigenen Versagens und Scheiterns!

Kollektiver Krieg gegen den Rest der Welt – dass sind 90% der Weltbevölkerung!

Die Wertegesellschaft hat sich, wie man sieht, für die Variante „Krieg“ entschieden. Wirtschaftskriege gehören diesbezüglich vor allem zum Auftakt dazu, wobei US-Präsident, Donald Trump mit seiner folgenden Nachricht auf der Medien-Plattform „Truth Social“ enthüllt, wie neben konventionellen bzw. militärischen Kriegen ein eskalierender Wirtschaftskrieg im 21. Jahrhundert auszusehen hat:

Die Nachricht von Donald Trump auf Deutsch:

Eben wurde bekannt, dass China eine außerordentlich aggressive Haltung in Bezug auf Handel eingenommen hat und eine extrem feindliche Nachricht an die Welt richtete, indem es erklärt, dass es ab dem 1. November 2025 groß angelegte Exportkontrollen über praktisch alle Produkte, die es herstellt und sogar über einige, die es nicht einmal selbst hergestellt, verhängen werde. Dies betrifft ausnahmslos ALLE Länder und entspricht offensichtlich einem Plan, den China bereits vor Jahren ausgearbeitet hat. Das ist im internationalen Handel absolut beispiellos und eine moralische Zumutung für den Umgang mit anderen Nationen.

Aufgrund der Tatsache, dass China diese beispiellose Position vertritt, werden die Vereinigten Staaten von Amerika, die nur für sich, doch nicht für andere ähnlich bedrohte Nationen sprechen, ab dem 1. November 2025 (oder früher, abhängig von weiteren Maßnahmen oder Änderungen seitens Chinas) einen Tarif von 100% auf [Produkte aus] China verhängen, zusätzlich zu den Tarifen, die sie derzeit zahlen. Gleichermaßen werden wir am 1. November Exportkontrollen für alle kritischen Softwareprodukte erheben.

Es schien unvorstellbar, dass China eine solche Maßnahme ergreifen würde, aber sie haben es getan und der Rest ist Geschichte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

DONALD J. TRUMP

PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Ende der Botschaft von D. Trump

Der US-Präsident gibt zu verstehen, dass die vom Westen einseitig verhängten, völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen rund ein Drittel aller Länder dieser Welt ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates wohl keine „außerordentlich aggressive Haltung und moralische Zumutung“ darstellten: Das lässt Rückschlüsse auf den notorischen Exzeptionalismus bzw. die bekannte Doppelmoral atlantischer Gesellschaften zu.

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung wird die martialische atlantische Außen- & Kriegspolitik nicht von US-Präsidenten gemacht, sondern von diesen nur exekutiert, ganz gleich welcher Präsident gerade am Ruder ist. Die Pläne dazu werden meist schon viele Jahre zuvor – außerhalb der amerikanischen Parteien-Landschaft – von sogenannten Think Tanks, welche transnationale Oligarchen-Clans finanzieren lassen, erstellt und über Lobbyisten dem Kongress und der Administration nahegebracht.

Berichte von Polit-Analysten, wie von Brian Berletic und anderen legen offen, wie die USA sich schon seit Jahren speziell militärisch darauf vorbereitet, um…

… sich von China abkoppeln und über das Land in weiterer Folge eine globale Seeblockade verhängen zu lassen!

Berletic weist darauf hin, dass jüngste Maßnahmen zur Unterbindung maritimer russischer Energielieferungen mit Öltankern in Folge nur eine Art von Testlauf für größer angelegte und weitreichendere Blockaden gegen China darstellten. Zugleich versuchen die atlantischen Kriegsherren darüber herauszufinden, wie die Gegenreaktionen der Globalen Mehrheit auf solche Angriffe gegen die zivile Schifffahrt ausfallen könnten, um entsprechend praktische Erfahrungen in ihre finalen Gesamt-Angriffspläne gegen China einfließen zu lassen.

Das immer stärker werdende Säbelrasseln der atlantischen Kriegsgemeinschaft beweist, wie entschlossen, gezielt und konsequent nach ihren Plänen auf derartige Konflikt- & Kriegs-Eskalationen hingearbeitet wird!

***

